原标题：APP精准推荐须守好用户隐私

技术本身是中性的，但是如何使用技术、能否把握好技术使用中的尺度与分寸，在于运用技术的企业和个人。企业只有牢固建立用户数据“护城墙”，坚决抵制隐私信息“商品化”，全面绷紧生产、服务、运营“安全弦”，才能在激烈竞争中赢得用户信赖，实现持续发展。

在网络安全法实施四周年之际，关于手机APP是否偷听、偷看、偷读用户信息的讨论再次受到关注。此前，有关机构发起的“APP安全意识调查”结果显示，针对APP的精准推送广告行为，超三成的受访者表示很反感，感觉被窥探或被偷听。

有人认为，手机APP精准推荐提高了用户对产品或服务的检索效率，能有效提升企业营销效果。也有人对其谈虎色变，尤其是跨平台精准推荐，暴露出用户隐私在“裸奔”，降低了群众的安全感。如此两极的评价，反映出人们对手机APP精准推荐的矛盾心态。

精准推荐落地是移动互联网技术发展到一定阶段的必然表现。企业通过不断开发优化人工智能、大数据算法等底层技术，让APP具备根据用户偏好推荐靶向产品或服务的能力。不过，有个别企业对用户隐私过度窥探、对用户数据违规交易，并以此作为实现和强化精准推荐的信源基础，增加了人们对隐私泄露的担忧。

技术本身是中性的，没有好坏对错之分。但是如何使用技术、能否把握好技术使用中的尺度与分寸，在于运用技术的企业和个人。因此，必须采取有效措施，通过法治引领等手段，切实管好相关企业和个人。

近年来，为营造风朗气清的网络空间和绿色健康的市场环境，相关部门加强了立法与监管，先后出台多部法律法规，以扫除阻碍数字经济蓬勃发展、新兴技术稳步推进的绊脚石。今年5月1日起正式施行的《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》明确界定了常见APP收集用户必要个人信息的范围，进一步扎牢了监管篱笆，彰显了治理决心。

除了职能部门法治引领，行业企业也须深化认识，自觉规范企业经营行为。追求经济效益最大化，是企业的天然属性，但市场经济是法治经济、信用经济，“以用户为中心”“以安全为重心”不能沦为一句空洞的口号，而应成为行业上下、每户企业的共同价值遵循。企业只有牢固建立用户数据“护城墙”，坚决抵制隐私信息“商品化”，全面绷紧生产、服务、运营“安全弦”，才能在激烈竞争中赢得用户信赖，实现企业价值和长远发展。

总之，精准推荐等新兴技术对企业发展具有促进作用，但其应用需要得到市场的认可、用户的信任，不能让某些违法违规行为污名化了新兴技术。也就是说，正确认识和使用精准推荐等新兴技术，既是在保护消费者合法权益，也是在为企业和行业发展营造良性空间。

(责编：赵超、吕骞)