人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

大国小鲜@新发展理念丨大数据撬动青海海南州绿色发展

人民网记者 陈远丁
2021年06月08日08:10 | 来源：人民网
小字号

在蔚蓝浩瀚的青海湖之南，有一方活力四射的热土，这就是海南藏族自治州（以下简称海南州）。近年来，海南州抢抓数字经济机遇，以大数据撬动经济社会高质量发展。

羌戎故地，海藏通衢。在群山连绵中一路疾驰，“大国小鲜@新发展理念”网络主题采访团，6月3日来到距离西宁市约150公里的海南州大数据产业园。首先映入眼帘的就是造型独特的智慧城市功能中心。从地面看，建筑外观形似昆仑山脉，而从空中俯瞰则是青海湖的造型。

别具匠心的建筑语言，寓意着青山绿水拥抱大数据，智慧生态融合式发展。

在大湖之南发展大数据，既有先天禀赋，又有后天培育。该产业园位于海南州共和县恰卜恰镇，海拔3000米左右。据青海云谷大数据产业开发有限公司副总经理王进财介绍，丰沛清洁能源、冷凉干燥气候、优质大气环境、良好战略纵深、藏文信息产业和华为技术支撑，是海南州大数据产业园与众不同之处。

据介绍，围绕党的十九大关于“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的战略部署，海南州积极探索发展大数据产业，主动抢占未来产业发展“新高地”，2017年与华为技术有限公司（以下简称华为）合作推进建设海南州大数据产业园，为海南州大数据、云计算、智能化产业发展发挥重要的推动作用，标志着海南州在大数据、云计算智能化发展方向进入新的历史阶段。

王进财介绍称，该产业园区规划面积80公顷，分六年三期。年消纳电力约60亿度绿电，助力国家“碳达峰”“碳中和”目标实现。建成后，园区大数据中心的机架总规模将达到10万架，可容纳133万台标准服务器，并配套建设综合服务办公楼、研发教育中心、孵化中心、会展中心、大数据交易中心、电子商务中心、仓储物流中心和专家公寓等，预计每年可带来产业收入240亿元。

数聚产业，云启未来。以大数据核心产业驱动为发展主线，海南州正着力打造“一个核心区、四个基地”的产业布局。即：青海省数字经济生态综合实验核心区、国家级大数据灾备基地、国家级清洁能源大数据产业示范基地、国家级藏语服务外包基地和西部数字经济产业融合示范基地。

民有所需，“数”有所为。发展大数据是为了更好服务民生。海南州在青海全省率先整体推动州县两级共建新型智慧城市，积极构建数字经济发展大生态圈，以海南州大数据产业园为载体，围绕建设国家级清洁能源大数据产业示范基地、绿色农畜产品生产加工基地和国内外知名旅游目的地，推动大数据与州三大绿色产业深度融合，让青山更美、绿水更清、高原人民的生活更美好。

“数字经济是青海省实现‘一优两高’战略目标的重要支撑。”中组部、团中央第20、21批博士服务团成员，现挂职青海省发展和改革委员会的余康博士指出，青海为此更加注重加强未来发展需要的人才支撑。除了欢迎全国青年才俊来青海外，青海还将加强对本土人才的培养，加强相关高校的建设，补齐人才短板，以实现大数据产业良性的可持续发展。

圣洁海南，向绿而生；大美青海，未来可期。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部