人民网记者 陈远丁

在蔚蓝浩瀚的青海湖之南，有一方活力四射的热土，这就是海南藏族自治州（以下简称海南州）。近年来，海南州抢抓数字经济机遇，以大数据撬动经济社会高质量发展。

羌戎故地，海藏通衢。在群山连绵中一路疾驰，“大国小鲜@新发展理念”网络主题采访团，6月3日来到距离西宁市约150公里的海南州大数据产业园。首先映入眼帘的就是造型独特的智慧城市功能中心。从地面看，建筑外观形似昆仑山脉，而从空中俯瞰则是青海湖的造型。

别具匠心的建筑语言，寓意着青山绿水拥抱大数据，智慧生态融合式发展。

在大湖之南发展大数据，既有先天禀赋，又有后天培育。该产业园位于海南州共和县恰卜恰镇，海拔3000米左右。据青海云谷大数据产业开发有限公司副总经理王进财介绍，丰沛清洁能源、冷凉干燥气候、优质大气环境、良好战略纵深、藏文信息产业和华为技术支撑，是海南州大数据产业园与众不同之处。

据介绍，围绕党的十九大关于“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的战略部署，海南州积极探索发展大数据产业，主动抢占未来产业发展“新高地”，2017年与华为技术有限公司（以下简称华为）合作推进建设海南州大数据产业园，为海南州大数据、云计算、智能化产业发展发挥重要的推动作用，标志着海南州在大数据、云计算智能化发展方向进入新的历史阶段。

王进财介绍称，该产业园区规划面积80公顷，分六年三期。年消纳电力约60亿度绿电，助力国家“碳达峰”“碳中和”目标实现。建成后，园区大数据中心的机架总规模将达到10万架，可容纳133万台标准服务器，并配套建设综合服务办公楼、研发教育中心、孵化中心、会展中心、大数据交易中心、电子商务中心、仓储物流中心和专家公寓等，预计每年可带来产业收入240亿元。

数聚产业，云启未来。以大数据核心产业驱动为发展主线，海南州正着力打造“一个核心区、四个基地”的产业布局。即：青海省数字经济生态综合实验核心区、国家级大数据灾备基地、国家级清洁能源大数据产业示范基地、国家级藏语服务外包基地和西部数字经济产业融合示范基地。

民有所需，“数”有所为。发展大数据是为了更好服务民生。海南州在青海全省率先整体推动州县两级共建新型智慧城市，积极构建数字经济发展大生态圈，以海南州大数据产业园为载体，围绕建设国家级清洁能源大数据产业示范基地、绿色农畜产品生产加工基地和国内外知名旅游目的地，推动大数据与州三大绿色产业深度融合，让青山更美、绿水更清、高原人民的生活更美好。

“数字经济是青海省实现‘一优两高’战略目标的重要支撑。”中组部、团中央第20、21批博士服务团成员，现挂职青海省发展和改革委员会的余康博士指出，青海为此更加注重加强未来发展需要的人才支撑。除了欢迎全国青年才俊来青海外，青海还将加强对本土人才的培养，加强相关高校的建设，补齐人才短板，以实现大数据产业良性的可持续发展。

圣洁海南，向绿而生；大美青海，未来可期。

(责编：赵超、吕骞)