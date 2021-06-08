人民网北京6月8日电 （记者杜燕飞）我国外汇储备规模连续两个月增长。国家外汇管理局7日发布的数据显示，截至2021年5月末，我国外汇储备规模为32218亿美元，较4月末上升236亿美元，升幅为0.74%。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2021年5月，外汇市场运行延续稳定态势，市场交易总体保持理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情和疫苗进展、主要国家货币政策及通胀预期、宏观经济数据等因素影响，非美元货币总体走强，主要国家金融资产价格有所上涨。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额上升，加上资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。”王春英说。

在民生银行首席研究员温彬看来，今年5月末我国外汇储备规模创下2016年2月以来的新高，主要受到美元指数和金融资产价格变动，以及我国国际收支持续改善等多种因素的影响。

“从估值方面看，5月美元指数贬值了1.6%，我国外汇储备中以非美元货币计价的部分折算成美元后就形成了估值的增加，同时主要国家的金融资产价格整体上涨，也有助于我国外汇储备规模增长。”温彬表示，从国际收支来看，近期全球经济整体复苏向好，外需改善，带动我国出口保持较快增长。此外，北向资金累计净流入也对我国外汇储备规模的增长形成贡献。

谈及下一阶段外汇储备走势，王春英认为，当前境外新冠肺炎疫情依然持续，全球经济金融形势仍面临较多不稳定不确定因素。但今年我国经济总体延续稳定恢复态势，发展动力不断增强，将继续为外汇储备规模基本稳定提供支撑。

“预计下一阶段人民币汇率将在合理均衡的基础上双向波动，我国外汇供求将保持基本平衡，同时我国经济也持续恢复向好，将为外汇储备规模保持稳定提供支撑。”温彬表示，但目前全球经济恢复尚不充分，不同经济体之间存在较多不协调、不同步因素，企业和金融机构要重视风险防范，客观地看待外汇储备规模和人民币汇率水平的涨跌，积极适应双向波动的常态，树立“风险中性”的理念，做好汇率风险管理，防止因汇兑损失对稳健的经营而形成影响。

日前召开的全国外汇市场自律机制第七次工作会议强调，企业要聚焦主业，树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。金融机构不仅不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，否则不利于银行稳健经营，还会造成汇率大起大落。

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