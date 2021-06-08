日前，关于建设“全国一体化算力网络国家枢纽节点”的国家级战略工程——“东数西算”正式启动。这是继西气东输、西电东送、南水北调等全国性资源、能源跨区域调配工程后的又一国家级战略工程，对于优化数据中心布局、推动中国数字经济和西部地区发展意义重大。

供给失衡呼唤“算力西移”

所谓“东数西算”，是指通过构建类似于“西气东输”的“信息通道”，把东部的数据“输送”到西部进行存储和计算，在西部建立国家算力枢纽节点，改善数字基础设施不平衡的布局，发挥数据资本化的最优价值。

不过，要让数据发挥其资本化要素的价值，必须要平衡其开放性与安全性。目前，我国东部一线城市发展势头迅猛，数据需求量大。为了匹配东部地区的经济发展速度，数据中心产业布局日趋密集，数据中心“挤破头”的饱和现象明显，能耗指标紧张、电力成本高，局限性大等问题逐渐暴露出来。与之相对应的是，西部地区可再生能源丰富，气候、地质等条件适宜，但存在网络带宽较小、跨省数据传输费用较高等瓶颈。东西部地区供需不平衡，使人们意识到要让数据中心“往西走”，实现“算力西移”，打造出面向全国的算力保障基地。

超大数据体量需超强“数字底座”

数据显示，2015年以来，我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模也从2015年的124万家，增长到2020年的500万家。如今，中国已经成为全球数据资源大国，是全球大数据应用最为活跃、最具潜力、环境最优的国家之一。随着各行业数字化转型升级进度加快，数据存储、计算、传输和应用的需求大幅提升，数据中心已成为支撑各行业“上云用数赋智”的重要新型基础设施。

数据是数字经济的核心要素，数据中心则是数字经济的“底座”。超大数据“体量”需更强算力支撑，而“东数西算”可以有效优化数据中心的布局结构，实现算力升级。

建立东西部“数据”传输网

“东数西算”工程开启后，我国计划将在贵州、内蒙古、甘肃等地建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。而在这些地区，“东数西算”早有实践。中国电信天翼云正在通过数据中心积极构建“东数西算”格局，全面推进东西部地区协同发展。

据了解，在落实“2+4+31+x”资源池布局的同时，中国电信自2013年起就先后在贵州、内蒙古建立两大航母级数据中心，以云间高速架起跨区域数据桥梁，满足数据中心与各地区之间的私网通信需求，实现算力一体化。如果说“西电东送”建立起了一张东西部“电力”传输网的话，那么天翼云云间高速就是通过数据中心建立起了一张跨区域的“数据”传输网。这张传输网不仅有效提升了东西部网络互联能力，还大大降低了数据中心自身的算力消耗，在保证低碳环保的同时也为京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等规模较大的用户提供了坚实的技术后盾。另外，低时延的网络传输能力也是天翼云以数据中心构建“东数西算”格局的优势之一。凭借端到端的自动化网络能力，数据中心可以实现跨区域网络的分钟级部署，提升算力资源利用率，擘划“东数西算”新蓝图。

大数据时代，算力也是生产力。东部有数，西部算数，数据的生产力无问西东，双方优势互补，跑出的不仅是发展加速度，还有东西部协同发展的新高度，这将更有助于我国加快突破关键核心技术，提升大数据全产业链自主创新能力。

(责编：赵竹青、吕骞)