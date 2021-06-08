人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

 我国知识密集型服务贸易占比提高 高质量发展再添新动能

2021年06月08日08:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月8日电 （杨曦）商务部近日发布的前4个月服务贸易发展相关数据显示，我国知识密集型服务贸易占比继续提高。

1—4月份，我国知识密集型服务进出口7325.3亿元，同比增长14.9%，占服务进出口总额的比重达到46.8%，提升4.7个百分点。

其中，知识密集型服务出口4135.1亿元，同比增长17.5%，占服务出口总额的55.4%；出口增长较快的领域是金融服务、个人文化和娱乐服务、知识产权使用费，同比分别增长37.1%、36%、34.6%。知识密集型服务进口3190.2亿元，增长11.8%，占服务进口总额的39%；进口增长较快的领域是金融服务、保险服务，分别增长40.4%和33.1%。

业内人士指出，当前服务贸易增长符合预期，体现了疫情防控常态化下，我国经济稳步复苏、外贸形势总体向好的趋势。知识密集型服务贸易占比的持续提高，表明我国服务贸易正为高质量发展增添新动能。

近年来我国加大研发投入力度，加大对知识产权的保护力度，高科技制造业迅速发展，从而使相关行业出口快速增长、进口需求旺盛。

在先进制造业发展方面，国家统计局公布的数据显示，当前我国高技术产业增势仍然强劲。1—4月份，高技术产业投资同比增长28.8%；两年平均增速为11.8%，比一季度提高1.9个百分点。高技术制造业投资增长34.2%，高技术服务业投资增长18.1%。从吸收外资情况来看，前四个月高技术产业吸收外资延续一季度的积极态势。1—4月份，高技术产业实际使用外资金额同比增长29.1%，其中高技术服务业增长34%，高技术制造业增长15.4%。

随着我国先进制造业与现代服务融合加速，生产性服务企业自主研发能力逐步提高，高附加值、高技术含量的生产性服务出口也将相应增长。

银河证券分析师李昂认为，当前，以数字技术为引领的新技术革命，为服务贸易创新发展注入了新的动力。随着稳定服务贸易发展各项政策落地见效，服务贸易营商环境不断优化，预计全年我国服务贸易有望延续向好势头。

自去年8月份国务院决定在全国28个地区开展全面深化服务贸易创新发展试点以来，各项举措正有序推进并已取得积极进展。商务部新闻发言人高峰介绍，试点地区先行先试，在扩大对外开放、提升便利化水平、创新发展模式、健全促进机制、优化支持政策等方面形成了许多创新性强、具备推广价值的经验和做法。例如，在健全促进机制方面，上海、西安、南京在金融、知识产权等领域打造面向全球的服务贸易公共服务平台，为企业提供多层次、一站式的公共服务。

“下一步，商务部将会同有关部门，继续加强对试点地区的支持指导，加快制度性成果的复制推广，进一步发挥试点先行先试和示范引领作用，持续释放制度红利，推动全国服务贸易高质量发展。”高峰说。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部