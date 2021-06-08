人民网北京6月8日电 （杨曦）商务部近日发布的前4个月服务贸易发展相关数据显示，我国知识密集型服务贸易占比继续提高。

1—4月份，我国知识密集型服务进出口7325.3亿元，同比增长14.9%，占服务进出口总额的比重达到46.8%，提升4.7个百分点。

其中，知识密集型服务出口4135.1亿元，同比增长17.5%，占服务出口总额的55.4%；出口增长较快的领域是金融服务、个人文化和娱乐服务、知识产权使用费，同比分别增长37.1%、36%、34.6%。知识密集型服务进口3190.2亿元，增长11.8%，占服务进口总额的39%；进口增长较快的领域是金融服务、保险服务，分别增长40.4%和33.1%。

业内人士指出，当前服务贸易增长符合预期，体现了疫情防控常态化下，我国经济稳步复苏、外贸形势总体向好的趋势。知识密集型服务贸易占比的持续提高，表明我国服务贸易正为高质量发展增添新动能。

近年来我国加大研发投入力度，加大对知识产权的保护力度，高科技制造业迅速发展，从而使相关行业出口快速增长、进口需求旺盛。

在先进制造业发展方面，国家统计局公布的数据显示，当前我国高技术产业增势仍然强劲。1—4月份，高技术产业投资同比增长28.8%；两年平均增速为11.8%，比一季度提高1.9个百分点。高技术制造业投资增长34.2%，高技术服务业投资增长18.1%。从吸收外资情况来看，前四个月高技术产业吸收外资延续一季度的积极态势。1—4月份，高技术产业实际使用外资金额同比增长29.1%，其中高技术服务业增长34%，高技术制造业增长15.4%。

随着我国先进制造业与现代服务融合加速，生产性服务企业自主研发能力逐步提高，高附加值、高技术含量的生产性服务出口也将相应增长。

银河证券分析师李昂认为，当前，以数字技术为引领的新技术革命，为服务贸易创新发展注入了新的动力。随着稳定服务贸易发展各项政策落地见效，服务贸易营商环境不断优化，预计全年我国服务贸易有望延续向好势头。

自去年8月份国务院决定在全国28个地区开展全面深化服务贸易创新发展试点以来，各项举措正有序推进并已取得积极进展。商务部新闻发言人高峰介绍，试点地区先行先试，在扩大对外开放、提升便利化水平、创新发展模式、健全促进机制、优化支持政策等方面形成了许多创新性强、具备推广价值的经验和做法。例如，在健全促进机制方面，上海、西安、南京在金融、知识产权等领域打造面向全球的服务贸易公共服务平台，为企业提供多层次、一站式的公共服务。

“下一步，商务部将会同有关部门，继续加强对试点地区的支持指导，加快制度性成果的复制推广，进一步发挥试点先行先试和示范引领作用，持续释放制度红利，推动全国服务贸易高质量发展。”高峰说。

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