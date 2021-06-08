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建立清洁能源消纳长效机制 推动“双碳”目标落实

2021年06月08日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：建立清洁能源消纳长效机制 推动“双碳”目标落实

“您公司的分布式光伏项目从业务申请开始至今推进过程是否顺利？各个环节完成时间是否符合承诺供电公司承诺？客户经理在对接过程中是否存在不当言行？”……6月3日，国网浙江宁波余姚市供电公司监督检查人员到宁波世茂新能源科技有限公司，对分布式光伏项目竣工验收、并网环节进行监督检查。

近日，国网浙江宁波余姚市供电公司收到余姚市发展和改革局发布的《关于加快建立余姚市清洁能源消纳长效机制的通知》，这是宁波市内首份由政府发布的关于清洁能源消纳的正式批文，文件规定，新建的清洁能源电站需配套按照装机容量10%的储能装置，这也为后续电网消纳清洁能源提供明确的制度依据。

据了解，为推动辖区能源清洁低碳高效发展，国网浙江宁波余姚市供电公司将监督“双碳”行动作为年度重点工作，建立“双碳”重点任务落实的日常监督机制，重点关注电网建设、新能源项目并网、综合能源服务、电网节能线损管理的关键领域、敏感环节，综合采用调研督导、专项检查、明察暗访等方式，拿出抓铁有痕的劲头，督促职能部门强化有效监督和严格管控，以强有力的问责倒逼责任落实，对违纪违法问题严肃处理。

余姚市政府充分挖掘当地水力资源，在山区内建成小水电站78座，装机容量达2.7万千瓦。在小水电发展平稳的同时，余姚市的光伏事业也蓬勃兴起。“十三五”期间，余姚光伏装机容量达到21.46万千瓦，与“十二五”相比呈195倍爆发式增长。去年，余姚市清洁能源总发电量达3.94亿千瓦时，再创历史新高。

 

(责编：赵竹青、吕骞)

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