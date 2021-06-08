人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

海关总署：我国已与中东欧国家签署海关检验检疫合作文件95份

2021年06月08日08:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月8日电 （栗翘楚）6月7日，第五届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会在宁波举行。对话会期间，中国海关总署分别与匈牙利农业部、斯洛文尼亚农林食品部签署了双边议定书。截至目前，我国已与中东欧国家签署海关检验检疫合作文件95份，涉及15个国家，已批准14国的132种食品、41种活动物和农产品输华。中国—中东欧国家合作9年来，自中东欧国家进口农产品年均增长率达9.7%。

对话会上，参会代表对中国海关以及中东欧国家海关、检验检疫部门在携手维护国际产业链供应链安全稳定、推动跨境贸易便利化以及探索开展“智慧海关、智能边境、智享联通”等方面作出的努力和取得的成效表示了高度肯定，同时对中东欧国家优质农食产品进入中国市场的广阔前景充满信心。中国海关与中东欧国家对口部门加强合作，加快中东欧农食产品输华准入进程，积极推动实现“未来5年中国从中东欧国家的农产品进口翻番，双方农业贸易额增长50%”的目标。

据海关统计数据显示，2020年，虽然受到新冠肺炎疫情的严重冲击，但中国与中东欧国家贸易依然呈现逆势增长的强劲势头，贸易额首次突破千亿美元，比2019年增长8.4%。2021年1-4月，双边贸易总额为407.1亿美元，比2020年同期增长47.9%。

下一步，中国海关将与中东欧国家海关一起，凝聚合作共识，共同打造海关合作典范；深化“三智”合作，探索实践海关协同治理；聚焦贸易安全，切实加强海关开放监管；提升通关便利，合力推动贸易高质量发展。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部