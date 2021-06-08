人民网记者 孙博洋

在许多人的印象中，我国东北地区，尤其是辽宁省， “东北老工业基地”样貌一直存在。但现在，在辽宁大连的金普新区，看到的是现代工业高端制造的崛起。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动金普新区专场云座谈会上，金普新区党工委委员赵东告诉记者，金普新区是国家新型工业化产业示范基地、国家数字机床高新技术产业化基地、中国汽车零部件制造基地，是大连市制造业产业最重要的承接区和大连市战略性新兴产业发展核心区，培育了石油化工、电子信息、装备制造、汽车整车及零部件、生物医药等五大产业集群，形成了以工业为主导的现代产业体系。

据了解，金普新区在辽宁省、大连市的发展中具有重要战略地位。2019年，规模以上工业产值占大连市一半左右、辽宁省的九分之一；外贸进出口额占大连市的70%、辽宁省的45%、东北地区的三分之一。今年一季度，金普新区GDP增长17.5%，工业增加值增长26.8%，表现出强劲的恢复势头。

金普新区发展和改革局局长胡凡告诉记者，在金普新区，可以看到发展的活力和城市的亮丽，同时也能感受到新区的积蓄和努力。这体现在新区工业经济的“金普底蕴”，工业企业的“金普底座”，和数字经济的“金普新底盘”。

“金普新区工业经济的‘金普底蕴’很丰厚。”胡凡介绍说，这份丰厚的底蕴体现在工业基础雄厚、体系完善、门类齐全，国际化特色鲜明。

“经过多年的努力，我们养护了一片‘工业森林’，在石油化工、电子信息、汽车整车及零部件、先进装备制造、生物医药和港航物流方面形成了六大千亿级、五百亿级的‘优势产业集群’。”胡凡表示，实际工作中，金普新区围绕“老字号、原字号、新字号”努力做好“三篇大文章”，让工业经济优势得到更好的培育和释放。

据介绍，2020年，虽然受到疫情影响，金普新区仍实现了工业总产值3092亿元，占比大连市的近一半、占比辽宁省超过五分之一。

胡凡介绍说，今年一季度，金普新区实现工业总产值823.8亿元，同比增27.8%；34个工业行业大类中，有30个行业实现了正增长，其中5个行业增速超过了50%，16个行业增速超过20%，全区规模以上工业企业营业收入实现853.4亿元，同比增26.5%；实现利润总额96.4亿元，大幅增长312.1%。

胡凡表示，亮眼工业发展数据取得的原因之一就是金普新区工业企业的“金普底座”很硬实。他表示，近年来，金普新区上下一直围绕高端化、智能化、绿色化，做足三门功课，努力解决好“树木与森林”的关系。

据胡凡介绍，在高端化方面，达利凯普多层瓷介电容器项目，打破了国外对高端元器件的禁运封锁；益大精密橡胶O型圈项目，打破了中高端市场被进口产品垄断的被动局面。

在智能化方面，新区引导企业积极发挥创新主体作用，100 多家企业成为各级各类创新中心、技术中心、设计中心主体。“新区有大连冷冻机这样的国家级创新示范中心，有佳峰自动化等4家市级创新中心；有光洋科技、日佳电子等70余家省、市级的技术中心；有崇达电路、共立精机等20余家省、市级的工业设计中心；还有医诺生物、长之琳等15家‘专精特新’小巨人企业，为新区提供了源源不断的创新动力。”胡凡表示。

在绿色化方面，胡凡介绍说，近年来，金普新区推动西太平洋石化、福佳等龙头石化企业补强产业链，带动提升了安全环保、节能减排水平；推动逸盛大化新上100万吨多功能聚酯切片项目、恒坤集成电路增上前驱体项目，努力去延展产业链，使企业走向高端精细、走向绿色低碳。“目前，新区已有瑞光非织造布、逸盛大化、三菱电机、斯频德等4家国家级绿色工厂，还有成长中的10家省级绿色工厂。”他表示。

胡凡表示，未来，新区依旧会用高端化、智能化、绿色化去助力企业成长，努力为“金普工业森林”培育更多的“大树好苗”。

胡凡告诉记者，金普新区在打造数字经济的“金普新底盘”方面颇为用心，近三年，新区围绕“数字产业化，产业数字化”做了多元化、系统性的尝试，努力答好“数字金普、三基N景”每一张答卷。

据悉，近年来金普新区统筹规划分步实施全力建设好信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施这三大“万业之业”。

据介绍，在信息基础设施方面，金普新区针对通信设施，已经建成了1800个5G通信基站；针对算力设施，建成了天港大数据中心，目前大连商品交易所同城数据中心、大连银行主数据中心、全国安保监控中心已经进驻；同时，金普还在积极布局国家级的超算中心。

在融合基础设施方面，据介绍，金普新区领先开展智慧灯杆建设，同时，推动领军企业开展多元融合的工业互联网建设，30多家从事机床、冷链、汽车、港航企业在物联感知方面进行了有益尝试。而在近期，金普新区还全力推动2平方公里的“北方数字谷”产业带规划建设。

在创新基础设施方面，金普新区在人工智能、机器人、区块链、数字赋能等方面开展了“N场景、多平台”建设，并取得了积极进展。率先启用了东北地区“第一个城市大脑”，完成了数字城市运行基础硬件建设和公共数据服务平台、共性能力平台建设；完成了宏观经济、招商引资、生态环境3个展示场景搭建；综合应急、公共安全、旅游运行、交通出行、民生民情、城市基础设施、城市生命线等展示场景将于6月底完成。

据介绍，金普新区还率先启动建设了东北地区第一个“3+1+1无人驾驶场景”；全国第一个复杂车流人流状况下的、全开放的主城区无人驾驶出租车业务已经在金普新区开通运营；率先落地了东北地区第一个仿生机器人应用基地；率先上线了东北地区第一笔数字人民币交易，一系列的创新成果在新区落地开花。

胡凡表示，在新时代、新阶段、新赛道，金普新区正让高质量项目，优势性产业，数字化生态，在这里变成一幅幅，亮眼的生产和生活实景。

(责编：赵超、吕骞)