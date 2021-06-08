班娟娟

原标题：大学生就业进入冲刺期 促就业创业“暖招”齐发力

眼下，大学毕业生就业进入冲刺期。2021年全国普通高校毕业生909万，再创历史新高。稳定和扩大就业的压力不容小觑。《经济参考报》记者了解到，从中央部委到地方，促就业创业暖招正在集中发力，从减负稳岗到政策性岗位吸纳，从力挺创业创新到拓宽市场化就业渠道，从强化职业培训到进一步支持发展新就业形态，多措并举助力高校毕业生迎战就业季，实现更加充分更高质量就业。

“2021届全国普通高校毕业生总规模909万，同比增加35万。”教育部高校学生司司长王辉在教育部举行的新闻发布会上坦言，疫情对就业的深层次影响仍在持续，2021届高校毕业生就业形势依然复杂严峻。

“不仅如此，上年度未就业应届生、海归的增多加之今年庞大的就业人群，增大了大学生群体的就业压力。”智联招聘执行副总裁李强对《经济参考报》记者表示。

重点群体稳，就业就能稳。随着高校毕业生进入6月求职冲刺期，促就业创业政策不断加码发力。

落实落细减税降费、普惠金融、稳岗扩岗等政策，支持中小微企业、个体工商户等市场主体进一步纾困和增强发展活力；持续推进大众创业万众创新，支持和规范发展新就业形态，以创业带动就业；通过税费减免、创业贷款等政策支持毕业生创业……6月3日召开的全国就业创业工作暨普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议，释放出提供更多市场化就业创业机会，促进毕业生更加充分更高质量就业的政策信号。

有关部门也在促就业方面精准施策。6月3日至9日，人社部百日千万网络招聘专项行动陆续推出大健康、生活服务、体育文娱、矿业4个行业招聘专场，近1.3万家用人单位提供岗位22万个。6月5日至12日，同时推出福建、江西、山东、黑龙江四个地方特色招聘专场。目前，通过百日千万网络招聘专项行动，各企业发布的岗位需求已超千万。

创业创新作为扩大就业的重要方向。人社部副部长李忠表示，下一步将向大学生倾斜政策服务资源，给予创业担保贷款、创业补贴、场地支持。同时，完善灵活就业的保障举措，支持毕业生进行个体经营、非全日制就业和平台就业。

58同城招聘研究院院长李妍对《经济参考报》记者表示，当前我国积极引导大学生创业并给予了资源倾斜、补贴政策等大量激励措施，在一定程度上提高了大学生对自主创业的接受度。未来随着创业创新的大力推进，有利于进一步优化劳动力资源配置效率，为广大人才提供更大的发挥空间和成长通道。

拓展市场性就业岗位的同时，充分发挥政策性岗位的吸纳作用。中组部、人社部、教育部、财政部等部门日前印发通知，决定于2021年至2025年实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，每年选派3.2万名左右高校毕业生到基层服务。

各地也在加快行动，稳住高校毕业生就业“基本盘”。福建启动2021届毕业生就业“百校百日攻坚”行动，明确抓住当前高校毕业生求职关键期冲刺期，全力促进毕业生尽早就业充分就业。河南、甘肃、湖南等地密集开启毕业生专场招聘会、就业促进月等。

其中，挖掘新业态就业创业潜力，拓宽就业创业渠道成为亮点。比如，青海将积极挖掘数字经济、平台经济就业机会，通过兑现各类补贴、场地支持等政策，支持毕业生从事个人经营、非全日制就业和平台就业。浙江出台相关指导意见，引导各地有序开展电商培训，并将“网红”直播职业培训列入计划。下一步还将结合产业发展、企业用工和市场需求等，进一步提升职业技能培训的精准度和匹配度，让更多人实现更高质量的就业创业。

“新就业形态扩大了就业规模，培育了创新动能，蕴含着巨大的发展动力和潜力。下一步要努力推动新就业形态向规范化、有序化方向升级。推动公共就业服务、职业技能提升行动等公共服务与新就业形态融合，培育新就业形态就业市场，鼓励发展新个体经济，支持自主就业。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚对《经济参考报》记者表示。

不过，大学生就业创业的难点也不容忽视。李妍指出，大学生创业仍面临资金短缺、经验不足等明显短板。“提高大学生创业动力，需要更多配套保障政策引导和支持。”

在李强看来，新兴业态、高科技领域正成为创业主流赛道。不过，大学生就业市场存在较严重的错配问题。其中，人工智能、芯片、大数据等高新科技领域人才需求量高，但符合技能要求的存量人才不足。这就需要求职者提升自身素质与技能，向着高技能型、复合型人才进阶，以提升在就业市场的竞争力。

此外，李妍认为，目前就业环境提质需求大于岗位扩容，焦点是如何提升大学生的就业能力。首先，在人才培养上，应坚持学历教育与技能培训并重原则，尤其是实践性高的专业更要注意产教结合。另外，鉴于我国职业教育社会认可度低，要加快建立价值型教育理念，引导更多技能技术性人才成长与发展。

值得一提的是，6月7日，职业教育法修订草案初次提请全国人大常委会会议审议。草案提出，职业教育与普通教育具有同等重要地位。草案着力解决职业教育领域突出问题，推动培养数以亿计的高素质技术技能人才。突出就业导向，缓解就业结构性矛盾和促进就业质量提升，为进一步深化职业教育改革提供法律基础。

(责编：王震、吕骞)