原标题：新药研发提速 难愈性肿瘤迎来治疗新选择

日前，罗氏制药中国宣布，旗下佳罗华（通用名：奥妥珠单抗）已获得中国国家药品监督管理局正式批准，与化疗联合，用于初治的II期伴有巨大肿块、III期或IV期滤泡性淋巴瘤成人患者，达到至少部分缓解的患者随后的单药维持治疗。该一线治疗方案的获批为我国滤泡性淋巴瘤患者带来了治疗新选择，作为全球首个经糖基化改造的Ⅱ型人源化抗CD20单克隆抗体，奥妥珠单抗的创新结构和机制可加强肿瘤细胞杀伤力，以实现患者无进展生存率的提升。

“过去20年，以利妥昔单抗及其为基础的方案一直是滤泡性淋巴瘤患者一线治疗的首选，为患者带来了显著的生存获益。”北京大学肿瘤医院党委书记、淋巴瘤科主任朱军教授表示，“近年来，滤泡性淋巴瘤一线治疗的探索虽然在一路推进，成果却始终不如人意；此次研究是首个实现初诊滤泡性淋巴瘤患者一线治疗显著降低疾病复发和死亡风险的临床探索。基于此，奥妥珠单抗的到来不仅有望实现患者对于降低复发和死亡风险、获得更好生活的心愿；其更能为后续治疗带来积极的影响。因而对于滤泡性淋巴瘤治疗领域而言，这次批准具有里程碑式意义。”

数据表明，近年来滤泡性淋巴瘤在中国的发病率不断升高 ，而这类肿瘤通常很难被治愈。大多数患者会经历反复复发，且每经复发，治疗难度即升级，越发加重身心压力影响治疗。正如2020年《中国滤泡性淋巴瘤患者生存状况白皮书》调查所显示，滤泡性淋巴瘤患者深受反复治疗的困扰，怀有对复发的恐惧，较难回归正常社会生活。因此，滤泡性淋巴瘤的一线治疗不仅对生存时间提出要求，更对生存质量提出考验；进一步减少复发，获得长时间更高质量的生存是滤泡性淋巴瘤患者最为迫切的希望。（汤彦俊）

(责编：赵竹青、吕骞)