原标题：科技加持 各地护航高考有妙招

炎炎夏日中，全国各地开启了2021年的高考“大戏”。今年高考重新回到6月，各地却又迎来不少新的变化，今年全国共有超千万人参加高考，8个省份加入“新高考”大家庭，这既是对学生的考验，也是对高考考务人员的考验。各地考点纷纷亮出科技“神器”，保障高考的顺利进行。

南京：几秒钟就能验证考生信息

能通过人脸识别考生身份的“考务通”、屏蔽考场通信信号的屏蔽仪、监控考场动态的定焦数字显示屏……6月6日，走进南京雨花台中学高考考点，考务人员正在做考前最后的准备，迎接2021年高考的到来。科技日报记者现场发现，在考生进场、考试的各个环节中，一件件科技“神器”为这场大考筑起公平、安全的“盾牌”。

6月6日上午，记者跟随江苏省教育考试院工作人员，实地探访了南京雨花台中学高考考点，亲身感受了一遍高考全流程。

走进雨花台中学考点的考务室，每张桌子上放着一只透明的考务箱，内有金属探测器、网线、橡皮、小刀等文具。“每个进入考场的考生，都要在考场门口接受金属探测器的检查。”雨花台中学考点主任赵光辉介绍，如考生无意中携带了禁带物品，检查过程中出现报警声，监考人员会询问考生并要求考生出示相关金属物品，对原检查部位再次复检，确定无禁带物品后，考生再进行下一步的身份验证。

进行身份核验的，是一部名为“考务通”的电子设备，它竖立在考场门口。赵光辉介绍，当考生手持身份证靠近“考务通”时，设备将进行人脸识别，并显示考生的姓名、考号、证件号码，考生身份核验通过后，才能进入考场落座。身份验证过程快速高效，仅需几秒钟的时间。

成都：超声波助力考场供电保障

为保障高考期间电网安全稳定运行，国网四川省电力公司科学制订高考电力保障方案，强化设备运维保障，做好优质服务和应急抢修处置，为四川高考学子提供电力护航。

6月3日，在成都七中（林荫校区）、成都树德中学外国语校区等高考考点，国网成都供电公司的电力员工收集了解学校用电情况，联合校方对学校高压配电房、不间断电源监控室等进行考前“体检”，确保电力设备零缺陷运行。自高考保电工作开展以来，国网成都供电公司已对174个考点、招生办、考生食宿点开展了用电检查，开展红外测温1600余次、超声波局部放电检测362次。超声波局放检测是一种有效检查所有电力系统的技术，它可检测出运转设备故障、振动、泄漏及电气局部放电所产生的高频信号，并使用独特外差法将这些讯号转换为音频信号，让使用者通过耳机来听到这些声音，并通过指针指示强度。“高考期间，如果考场出现故障停电，学校内部配置的UPS应急供电装置会自动投切，确保播音室、监控设备不间断供电，为考场正常用电提供保障。”国网四川电力设备管理部相关工作人员介绍道。

针对可能出现的突发事件，国网四川电力还结合考场周边电网结构、生产生活环境等因素，统筹安排188支应急抢修队伍、1200余名抢修人员随时待命，还将为重点考点配备54辆应急电源车、200余台发电机、38台UPS应急供电装置，进一步提高高考期间供电可靠性。

深圳：疫情防控覆盖考场全环节

为确保2021年高考考场疫情防控到位，深圳制订了高考疫情防控预案，对考前、考中、考后各环节提出了明确要求。

据介绍，深圳市有住宿条件的中学，高三的考生和老师考前14天统一在校内住宿；没有在学校住宿的考生，考生及其家长要严格做到家庭、学校两点一线的往来。考前60分钟，考生佩戴口罩，提前打开粤康码，沿体温检测通道分散有序入场，并且保持一定间隔，避免聚集。

对于重点人群，深圳采取了更严格的防控标准。健康条件允许的新冠肺炎确诊病例、病毒核酸检测阳性的考生将被安排在深圳医疗机构设置的隔离考场考试。在这些特殊的考场内，医务人员将加强管理和服务，安装监控录像设备，考试结束后对试卷进行消毒处理。密切接触者、次密切接触考生则将被安排在深圳防疫隔离考点考试，往返考场须提供考前两天的新冠病毒核酸检测阴性报告，考生使用专用车辆闭环接送。

深圳设有常规考场1664间，备用隔离考场138间。据了解，深圳全部高考考点均已完成标准化建设，实现“四个全覆盖，七个百分百”，即考场空调全覆盖、百分百正常运转，考场高清视频监控百分百全覆盖，考场人脸识别身份验证百分百全覆盖，考点、考场手机等通信设备检测及屏蔽百分百全覆盖，考场网络信息点百分百实现互联互通，极端天气应急预案百分百覆盖各考点各考场，试卷保密室试卷“分科入柜”存放百分百全覆盖。

武汉：互联网平台为高考提供“指南”

6月7日，武汉6.19万考生高考开考。6月6日，记者在武汉市第六中学考点看到，入口处设有红外测温通道，配备摄像和测温仪等设备，并配有空调，保持通道温度适合。在体温异常留观室，安排防疫副主考全程跟踪服务，其间，再次测温并视情况安排考生按时参加考试。

考试期间，武汉交警部门通过各类媒体及“武汉交警”双微平台，提前发布道路交通出行指南，实时发布路况信息。联合高德、百度等导航服务商，在地图上标注考点，开展“考点静音计划”，在导航中增加“考试期间禁止鸣笛”提示，为送考车辆提供最优路径导航。

(责编：赵竹青、吕骞)