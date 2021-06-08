人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）小厕所，大民生。近年来，交通运输部连续将公路服务设施建设改造列为民生实事，积极推进公路服务区文明服务创建，加强公共厕所等基础设施建设改造，在保障人民群众安全、便捷、舒适出行方面取得了积极成效。但与此同时，公路服务区假期“一厕难求”等问题依然存在，与公众期待还存在一定差距。

据了解，交通运输部今年继续将深化公路“厕所革命”列为2021年的民生实事之一，着力解决公路服务区“如厕难”“卫生差”等难题。记者从交通运输部获悉，近日，交通运输部办公厅印发《深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案》（以下简称《方案》），6月7日至12月31日期间，分4个阶段深化公路服务区“厕所革命”专项行动，全面补齐发展短板，更好满足人民群众出行需求。

交通运输部办公厅相关负责人告诉记者，《方案》从对标高峰需求、增加厕位数量，完善卫生设施、保障特殊需求，加强保洁管理、保持干净卫生，加强创新管理、提升服务能力4方面，提出10项主要任务，持续深化公路服务区“厕所革命”。

上述负责人指出，到今年年底，省域内客流量排名前50％的高速公路服务区公共卫生间基本实现设施完备、厕位充足、卫生整洁、生态环保，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障碍服务不断优化，普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁。

《方案》明确，增加普通公路服务设施，充分利用现有公路管理和服务设施、公路边角用地、沿线加油站以及社会经营场所等资源，因地制宜推动普通国省干线公路服务区建设改造；科学设置厕位总量，参照公路服务区客流高峰时段需求，加强厕位设置，除不可抗力因素外，公路服务区应保障工作日、周末、重大节假日期间每个厕位排队人数分别不超过1人、2人、3人；合理增设第三卫生间，完善儿童如厕设施，满足异性家人陪侍使用需求。

该负责人表示，在管理模式方面，《方案》提出因地制宜探索普通国省干线公路服务区多样化运营模式，加强与所在地区旅游和城管部门、乡镇政府、村委会、农户、企业等方面的合作，采取共同或者委托管理等方式，明确保洁责任主体和卫生标准要求，保持普通公路服务区卫生间干净整洁；鼓励高速公路服务区和具备条件的普通国省干线公路服务区，通过设置厕位传感器、厕位门红绿灯占用指示、卫生间外引导屏等方式，提高卫生间使用效率；积极推广“公厕长”制，规范岗前准备、卫生维护、物品添置、垃圾归类等操作流程。

(责编：赵超、吕骞)