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国家邮政局：全程跟进、一抓到底 加速推动各项改革落地见效

2021年06月08日09:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，6月7日，国家邮政局党组书记、局长马军胜在国家邮政局党组会议上表示，要用好改革这个关键一招，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，善于用改革的思维和办法推动工作、促进发展，让改革真正成为推动行业高质量发展的强大引擎。

马军胜指出，紧跟中央重大改革事项，聚焦事关行业发展大局的重点领域、事关民生领域的突出问题，统筹谋划、逐个破题，以重点突破带动整体推进，推动行业全面深化改革不断取得新进展新突破新成效。落实落细主体责任，构建全程跟进、一抓到底的改革推动机制，加强重点改革任务督察，建立相关台账，加速推动各项改革任务落地见效。

“坚持高水平的科技自立自强，扎实做好科技创新各方面工作,为推动邮政快递业高质量发展提供科技支撑。”马军胜指出，要坚持科技强邮战略，以“科技强邮、智创未来”为导向，抓住科技创新在赋能新旧动能转换、实现高质量发展上的关键作用,加快人工智能与邮政快递业深度融合，加快推进邮政快递业“互联网+”向“智能+”升级，为邮政强国建设打下坚实基础。

中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组组长、交通运输部党组成员邹天敬在会议上表示，要立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，统筹好改革与发展、安全与发展、绿色与发展等关系；要坚持问题导向，补短板强弱项，不断推动行业高质量发展；要坚持以人民为中心，聚焦民生热点、痛点，切实解决群众急难愁盼问题。

马军胜还指出，“十四五”专项规划是“十四五”邮政业规划体系的重要组成部分，是总体规划的拓展、延伸和细化。“‘十四五’专项规划既体现总体规划对专项规划的统领、专项规划对总体规划的支撑，有效进行衔接布局；又妥善处理好专项规划之间的关系，相互呼应、系统推进，形成一套全面覆盖、上下贯通的规划体系。”

(责编：赵超、吕骞)

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