人民网记者 孙博洋

改革开放40多年来，我国社会经济发展取得了巨大成就，而不断进行的体制机制改革是推动发展的重要动力。国家级新区设立的重要原因之一，就是要成为新机制、新政策、新模式创新的策源地和先行先试的试验田。

辽宁大连金普新区是我国设立的全国第十个、东北地区第一个国家级新区，是在中国第一个经济技术开发区—大连开发区、中国东北地区第一个保税区—大连保税区、中国第一批旅游度假区—金石滩国家级旅游度假区和金州区基础上成立的功能区。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动金普新区专场云座谈会上，金普新区党工委委员赵东告诉记者，近年来，金普新区从破解多年累积的深层次矛盾和问题入手，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，完成了许多看似难以完成的任务，金普新区正呈现出一系列趋势性、关键性、转折性变化。

体制机制之变让发展充满活力

据了解，近年来，金普新区以以优化营商环境为基础，全面推进深化改革，针对“边界不清、职责泛化、政出多门”等问题，系统谋划、统筹推进了党政机构、事业单位、街道、国有企业、自贸区和园区法定机构改革。

赵东告诉记者，经过不断改革，目前金普新区机构数量大幅精简，职责边界彻底厘清，干部结构全面优化，干部身份完全理顺，园区回归主业、剥离社会事务、恢复经济功能，构建“新区统领、三区协同”管理架构，打造“让想干事的有机会、能干事的有舞台、干成事的有地位、不干事的人没市场”的用人机制，推动“干部能上能下、人员能进能出、工资能升能降”的用人导向。

“整个改革过程公正规范、波澜不惊，实现了预期目标、达到甚至超出了预期效果。”赵东表示。

据了解，在大连金普新区成立时就定下了其重要的战略定位，其中就包括体制机制创新与自主创新的示范区和新型城镇化和城乡统筹的先行区。“十三五”期间，金普新区党政机构改革和事业单位改革顺利完成，事业单位数量精简压缩90.5%。持续深化“放管服”改革，开通金普一号“马上办”专线，“一网通办率”位居大连市前列；制定出台系列“金十条”优惠政策，“山海关不住、投资到金普”的品牌效应不断突显，新区营商环境进一步改善。

重拾“闯”字精神 勇当园区改革排头兵

当前，全面深化改革进入深水区，而园区改革作为全面深化改革的重点环节和先行先试的关键点，备受关注。

金普新区党工委编办副主任袁清艳告诉记者，近年来，大连金普新区重拾“闯”字精神，突破路径依赖，打破体制藩篱，发挥先行先试优势，在2020年勇担法定机构改革试点任务，为东北地区园区法定机构改革开辟新路径。

据袁清艳介绍，在园区改革的探索中，金普新区取得了肉眼可见的成绩，并总结出一系列宝贵的经验，主要包括四个方面。

首先是组建法定机构，实行企业化管理。在金普新区所属大连自贸片区（保税区）、大连金石滩国家旅游度假区、大连普湾经济区组建新的管委会，为具有机关法人资格的法定机构，取消编制管理，建立市场化机制。

其次是打破“铁饭碗”，创新人事管理制度。试点园区除管委会主任为公务员外，其他人员均为法定机构工作人员，不保留原有身份，不对应行政级别，参加企业职工社会保险。管委会副主任职位实行竞争选拔制和任期目标制，法定机构工作人员实行聘任制。建立末位淘汰制，每年淘汰比例为2%至5%。

再次是“以绩效论英雄”，推行薪酬制度改革。因事设岗、以岗定薪，建立不唯身份、不唯资历，重能力、重业绩、重贡献的收入分配机制。根据园区特点和发展阶段等进行差异化考核，考核结果直接与园区工资总额核定挂钩。

最后是充分放权赋能，激发园区发展活力与动力。在考虑试点园区承接能力的基础上，按照 “应放尽放”原则，围绕园区产业发展、项目建设、企业服务等经济管理职能，分类编制园区可享受的省级、市级、区级经济管理权限清单。

据袁清艳介绍，目前，金普新区已赋予各园区市级行政职权事项146项、区级1713项，实现了园区内审批扁平化、自主化、便利化。

改革为高质量发展提供有力支撑

据了解，经过一系列体制机制改革，金普新区经济建设主战场功能更加突出。

袁清艳介绍说，今年第一季度，金普新区三大功能园区一般公共预算收入7.62亿元，占全区的18.5%。固定资产投资40.82亿元，占全区的65.5%，强力拉动全区增长83.7个百分点。其中大连自贸片区、普湾经济区规模以上工业总产值230.7亿元，占全区的28%。园区完成到位内资33.06亿元，占全区的31.5％。

同时，改革后呈现的良好营商环境，对海内外资金形成了巨大吸引力，重大项目招商引资成效显著。

据袁清艳介绍，今年第一季度，金普新区三大功能园区储备项目已经达到了41个，占全区的59.4%；签约项目16个，占全区的39%。落地项目10个，占全区的62.5%。“引进的这些重大标杆性产业项目，已经达到金普全区招商项目总体指标的半壁江山。” 袁清艳说。

营商环境的提升，政策的落地，让金普新区形成了特色产业集聚逐步形成趋势。

袁清艳介绍说，目前金普新区有辽宁省第一个氢能产业项目，中石化盛港综合能源服务站已建成；全国首个复杂车流环境城市主干道无人驾驶运营场景项目也已经在新区启动试运营；同时，东北第一数字城市大脑，新区数字城市运行管理中心运行良好，正在不断完善之中；中日大连地方发展合作示范区加快建设；中传媒、C立方、金石滩航海时代海洋文旅城等重大项目也正在加快推进中。

“我们现在是注重引进高素质人才，注重创新管理考核模式，注重深化审批制度改革，我们还牢牢树立了今日事今日毕的工作理念，创建了‘金普一号马上办’的服务品牌。这些举措都充分激发了园区广大干部创业的积极性、主动性和创造性，企业和群众的满意度不断提升。”袁清艳表示，经过改革，金普新区的队伍建设水平和服务效能也大幅提升。

赵东表示，今年是“十四五”开局、新征程起步之年，金普新区发展的美好蓝图已经绘就，锚定大连市“半壁江山”的目标已经确立，腾飞发展的势头已经呈现，未来将以更大力度改善营商环境，以更大力度落实国家战略，以更大力度激发创新活力，以更大力度推进动能转换，以更大力度全面深化改革，重拾“闯”字精神，勇当“跳高队长”，以改革开路，以创新破题，践行新区国家使命，不负责任担当，努力成为辽宁振兴发展排头兵中的排头兵、领头羊中的领头羊。

(责编：赵超、吕骞)