祝君壁

原标题：持续向好尚需政策“再帮一把”

“五一”假期以来，在人员流动、消费增长拉动下，小微企业总体运行情况较好，其中，住宿餐饮业、旅游业、服务业等领域小微企业表现尤为突出。

“今年‘五一’期间，我们在成都的5家门店营业额达到119.14万元，比去年同期增长了48万元。”成都市老码头餐饮娱乐有限公司总经理沈烨告诉本报记者，营业额虽然还没恢复到2019年同期水平，但门店营业状况与去年相比已有明显好转。

“新冠肺炎疫情对于餐饮服务业来说可谓是‘冰点打击’。”回忆起2020年的情况，沈烨仍然有些激动，“2020年，公司现金流减少了5000万元，这是营业20余年来从未有过的危机。如果没有政府的支持，我们根本坚持不下来。”

对餐饮企业来说，压力主要来自于人工工资和原料价格齐涨导致企业运行成本大幅增加。对于沈烨而言，今年企业营收能否恢复到疫情之前的水平，关键看下半年。“盼望政府能够通过减税降费继续给予小微企业支持和帮助。”沈烨说。

记者在采访中发现，其他行业小微企业也出现了企稳向好势头。宿州凯诺建筑工程有限公司总经理尹浩告诉记者，“随着市场的复苏，自去年6月份开始，订单量和开标项目数量逐步增长，投标方式也从以往的线下变成线上，为建筑企业投标提供了更多机会。在资金上，受益于国家减税降费补贴和银行推出的信用贷款，我们才能渡过难关。”尹浩说。

在日前举行的支持小微企业和个体工商户发展的国务院政策例行吹风会上，国家市场监督管理总局副局长熊茂平公布了最新的个体工商户开户数据，今年1月份至4月份，全国新设个体工商户605.9万户，同比增长55.2%。“这个数量高于2018年同期的387.5万户，也高于2019年同期的497.8万户。”熊茂平说，“除受疫情影响比较直接的接触性服务行业外，个体工商户基本恢复到疫情前的水平，经营活跃状况较去年有了大幅提高。”

尽管当前小微企业整体运行情况有所好转，但因国际疫情状况复杂，企业成本上升，小微企业生产经营仍面临困难。熊茂平介绍，5月26日，国务院常务会议专题研究进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展，提出落实落细减税降费措施、加大普惠金融力度、给予稳岗就业补贴、引导平台降低收费抽成、推动个体工商户参加社保、建立个体工商户扶持体系等多方面措施，继续有针对性加强对个体工商户的支持。

在政策帮扶之下，小微企业也应加大技术创新力度，争当“专精特新”企业。对此，工业和信息化部副部长王江平表示，工信部通过梯度培育、强化创新、精准服务来引导广大中小企业“专精特新”发展。

“‘十四五’期间，我们将实施中小企业创新能力和专业化水平提升工程，形成‘百十万千’专精特新企业群体，全面提升中小企业创新能力和专业化水平，在制造业补短板、锻长板中发挥积极作用。”王江平表示，要通过“双创”带动百万家创新型中小企业，培育十万家省级专精特新中小企业，万家专精特新“小巨人”企业，以及千家制造业单项冠军企业。

(责编：罗知之、吕骞)