郭子源

原标题：“三胎贷”不应是营销噱头

日前，一张与“三胎”概念有关的贷款海报在网络上快速传播，并引发公众热议。具体来看，是某银行为20岁至50岁的自然人提供“生育消费贷”，一胎、二胎、三胎的最高贷款额度分别为10万元、20万元、30万元。

联系起之前个别银行推出的“彩礼贷”“墓地贷”，网民将此次推出的贷款简称为“三胎贷”。很快，涉事银行便发布声明表示，该贷款仅处在内部评估阶段；随后，该银行又进一步表示，就目前评估的情况看，该行现有消费贷款能够覆盖相应需求，暂不计划推出以上产品。

笔者认为，作为金融机构，积极响应国家政策、努力开拓市场、推动消费升级本无可厚非，也应予以鼓励。但是，如果将其作为“博眼球”的营销手段和宣传噱头，那就偏离了金融服务初衷。如果再涉及不审慎、不合规行为，那么必须立即整改。

不论“三胎贷”还是“彩礼贷”“墓地贷”，它们本质上都属于消费贷款。作为一个重要的贷款品种，消费贷款目前已被大多数银行推出，资金可用于装修、教育、美容、育儿、婚嫁等日常消费环节。也就是说，既有的消费贷款本就涵盖了生育、彩礼、墓地等特殊消费用途。

既然如此，银行为何要将这些特殊用途单独拎出来作为贷款产品的名称？显而易见，此举更容易“博眼球”，也更有利于市场营销。

但是，市场营销不是“做噱头”，不能偏离业务本源。从此次“生育消费贷”的具体设计看，一胎、二胎、三胎的最高贷款额度分别为10万元、20万元、30万元。但根据银行的信贷审批原则，借款人能够借到的最高贷款额并非由单一因素决定，而是要综合考虑借款人的收入来源、还款能力、信用状况、资金用途等，该银行仅以生育胎数来限制贷款的最高额度，无疑有蹭政策热度之嫌。

那么，究竟应如何看待银行营销消费贷款的行为？笔者认为，要辩证、理性看待，该行为与外部经济环境、行业竞争、政策导向等诸多因素有关。

首先，按照金融规律，在经济下行压力仍存、实体企业信用风险上升的情况下，个人贷款往往是银行利润的稳定器，而消费贷款正是个人贷款的重要组成部分。

其次，近年来银行业竞争日趋激烈，尤其是中小银行面临较大的经营压力。如何获得更多客户？如何完成业绩考核？这些都迫使基层业务人员使出浑身解数地搞创新，类似于“三胎贷”这样的所谓产品创新也就不足为奇。

最后，由于消费在拉动国民经济增长中具有重要作用，毫无疑问，消费贷款的发展力度将继续加大。但需注意的是，消费贷款的服务重点是中低收入人群，业务初衷是更好地释放消费潜力、促进消费升级，银行切不可单纯地将其作为冲业绩、创营收的手段。同时，各银行还要严格管控消费贷款的资金流向，避免其违规流入楼市、股市等领域。

(责编：罗知之、吕骞)