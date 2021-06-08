6月6日，2021全球人工智能技术大会可信AI专题论坛在杭州举行。本次论坛由中国人工智能学会主办，同盾科技承办，知识联邦产学研联盟（AKF）协办，邀请政府、学术界及人工智能领军企业代表，深入探讨下一代可信人工智能的机遇、挑战与实现路径。

中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤，中国科学院院士、中科院医学所所长谭蔚泓等人分别以线上或线下方式参与论坛并发表演讲。论坛上，光大银行智能风控中心、中科院深圳理工大学（筹）算机科学与控制工程学院、中国科大计算机学院加盟知识联邦产学研联盟（AKF），将与同盾科技等单位共同构建知识联邦优质生态，协同推进可信AI技术发展与创新应用。

潘云鹤在视频发言中表示，在人工智能走向2.0的发展中，数据和知识是两个最重要的关键元素。处理大数据和处理多重知识，形成了AI发展的两类核心技术。作为一项我国原创、自主可控的技术，知识联邦的设计理念受到了人工智能发展历史的启发和影响，有望成为推动大数据智能突破发展的一个重要环节，为中国率先发展下一代可信AI做出贡献。

潘云鹤认为，未来10年中国的人工智能2.0发展，既要提出新的理论，又要产生创新技术，还应有突破性的应用场景。因此，我们应大力培养人工智能的一流人才，构建AI+X的发展生态，在大学科研机构、政府和产业之间形成一种新型协作体系，共同推动中国人工智能的创新与发展。

谭蔚泓在视频发言中表示，人工智能技术成为全球各国的战略焦点，已经开始在智慧医疗、药物发现、普惠医疗等领域广泛应用。面向人民生命健康，智慧医疗大有作为，需要跨领域、跨行业、跨机构的群策群力。生命科学涉及个人的方方面面，如何保障个人隐私和数据安全，是一个刚需。如何打造智慧医疗的可信AI生态至关重要，既要大力发展数据驱动的人工智能，推动下一代知识驱动的人工智能的突破，又要面向人民生命健康，切实维护公民隐私，实现数据可用不可见，知识共创可共享。

可信AI专题论坛主席、同盾科技联合创始人、合伙人、CTO张新波对各位嘉宾、专家出席论坛以及对同盾科技的支持表示感谢。他指出，率先突破下一代人工智能的国家将拥有强大的先发优势，引领下一代工业革命的发展。而下一代人工智能也必须解决数据安全、数据隐私保护等核心问题。数据要素具有边际成本低、规模效应大、流动性高、可复用性强等区别于传统生产要素的新特点，同盾科技基于知识联邦技术打造安全可信AI生态系统，可实现安全可信的知识提炼与共享，赋能其他产业发展，为下一代人工智能奠定坚实的基础。

可信AI专题论坛主席，同盾科技合伙人、人工智能研究院院长，知识联邦产学研联盟（AKF）理事长李晓林发表题为“知识联邦：打造可信AI生态平台”的主旨演讲。李晓林提出，纵观人工智能的发展历程，每30年人工智能出现一次质变。我们目前所处的时代，AI已拥有强大的感知能力，以深度学习和强化学习为代表，AI获得了广泛的应用和社会影响力。

“下一代可信AI预计会融合前面近百年的人工智能技术，达到很有知识、很有感觉、擅长推理决策。”李晓林认为，数据已经被列为一种新型生产要素，与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列，成为驱动技术革命和重新定义人类社会未来的新动力。近年来，数据安全相关法律法规也越来越完善。作为新型生产力的人工智能，迫切呼唤新型生产关系的支撑。

“我相信借助知识联邦技术，可以构建新型的生产关系。作为一种安全的数据和知识交换框架体系，知识联邦技术保证在数据安全的前提下实现知识的提炼与共享，赋能基于数据驱动的公共服务、商业活动与学术研究，充分发挥数据要素的倍增作用。同时，知识联邦通过支撑数据新型生产资料在时空上的安全流通、转换、交易来实现价值，促进人工智能新型生产力的进一步发展，为数字中国建设贡献一份力量。”李晓林说。

李晓林认为，这些都要求人工智能领域相关机构，改变应用数据的既有模式。同盾顺应行业发展趋势，提出的“知识联邦”理论框架，通过将数据转化成信息、模型、认知和知识，利用先进的密码学技术，满足数据不可见，打破数据孤岛；同时，为了保障联邦生态构建过程可知、数据安全交换等核心问题，再通过安全的数据交换协议(Federated Learning EXchange，FLEX)来使用数据，实现数据价值。他将FLEX.USE比喻为可信AI时代的HTTP.GET，合规安全使用数据而不改变数据的所有权。

李晓林进一步介绍，知识联邦关注的是在安全可信的前提下，数据到知识全生命周期的创造、管理和使用及监管，设计目标是面向生产环境的完整知识联邦生态系统。为此，同盾人工智能研究院自主研发了工业级产品“智邦平台”。过去一年智邦平台已经广泛触达了金融、保险、政企、互联网、智慧城市等行业，尤其在金融风控、反欺诈、精准营销等场景落地，积累了丰富的实战经验。

为更好的服务知识联邦各环节的开发者、服务提供者和使用者，更全面的支持互联互通、协同发展，同盾进一步提出了“InceptionAI天启可信AI开放操作系统”。这一系统不仅实现了用户和各种传统硬件资源之间的交互，更管理了知识联邦中各种任务联盟进程和安全合规的虚拟大数据。

此外，2021全球人工智能技术大会可信AI专题论坛还邀请了多位国际知名学者参会，以国际化、前瞻化、产业化视角，解析并洞察可信AI的发展路径，为后疫情时代人工智能领域的融合与创新凝聚共识。

(责编：李源、董童)