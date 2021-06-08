眼下正值一年一度高考季，为给经济困难家庭吃颗定心丸、保障莘莘学子圆梦入学，各地已先后启动助学贷款办理工作。为进一步提升助学贷款还款的便利性，近日，由银联商务联合中国银联、国家开发银行共同打造的线上小程序在“云闪付”APP正式上线，不仅为助学贷款还款再添新渠道，也推进助学贷款服务智慧升级。

百年大计，教育为本。为给用户提供随时随地在线还款的贴心服务，银联商务联合中国银联、国家开发银行，以银联商务数字生态平台为基础，对接国家开发银行助学贷款系统，通过银联“云闪付”APP作为移动端服务入口，定制开发上线了“国家开发银行助学贷款”云闪付小程序，为家长和学生提供一键查看还款账单、快速还款等相关服务，使其足不出户就能一站式进行线上还款全流程操作。

家长学生打开“云闪付”APP搜索进入“国家开发银行助学贷款”小程序，点击“在线还款”查询所需办理的业务，在输入身份证号一键查询还款账单后，在线支付成功即可实时还款。目前该小程序支持生源地及高校助学贷款还款两种业务类型，同时可支持按时还款、提前还款两种还款方式。该小程序不仅给家长或学生还款带来了极大便利，后续还将面向有需求的学生提供更多金融服务，让普惠金融发展的红利惠及千家万户。

据了解，银联商务早在2014年就与国家开发银行合作开展助学贷款线下还款服务。目前，由银联商务布放的还款POS已覆盖全国20余个省区市的2500余个资助中心网点，累计有470余万人次使用银行卡、银联二维码、扫码支付等多种支付方式进行还款，顺利解决了助学贷款还款的后顾之忧。

此外，银联商务的智慧校园综合解决方案已落地全国33个地区的160余所学校，广泛应用到学费缴纳、校园群体测温、食堂就餐、超市购物、自助洗衣、智慧外卖等各个应用场景，以安全、便捷、高效的多元化服务为师生的学习生活提供服务保障，积极推进各级教育机构的智慧化、信息化和数字化建设进程。

(责编：李源、董童)