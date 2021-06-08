6月4日，华夏理财在北京开展政企携手践行ESG理念联合主题党日活动。北京市通州区金融服务办公室副主任孙国卓，华夏理财有限责任公司党总支书记、总裁苑志宏，副总裁人选夏彬，中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁曹伟清，华夏银行北京城市副中心分行行长唐宇及班子成员和各单位部分党员群众参加了活动。

北京市通州区金融服务办公室副主任孙国卓在活动上表示，北京城市副中心绿色金融政策体系趋于完善，绿色金融市场容量稳步扩充，绿色金融国际交流得到深化。未来，将从进一步扩大市场供给能力、助力改革创新、促进对外开放合作、推动功能引导等方面加快通州区打造绿色金融创新示范区建设，构建更具国际竞争优势的绿色产业投资环境，助力国企加速绿色金融资产布局。

华夏理财党总支书记、总裁苑志宏。受访者供图

华夏理财党总支书记、总裁苑志宏提出，华夏理财将持续打造国内外ESG影响力，努力成为华夏银行在绿色金融领域的金名片，全力支持北京城市副中心绿色低碳转型，为建设美丽中国贡献力量。

国寿资产党委委员、副总裁曹伟清表示，公司在绿色投资方面积极布局，专门成立ESG/绿色投资管理委员会，制定出台业内首个ESG/绿色投资领域内部指引性规则文件。下一步，将积极推进“绿色引擎计划”。

华夏银行北京分行党委委员、北京城市副中心分行党总支书记、行长唐宇表示，华夏银行北京城市副中心分行今后三年将加大对北京城市副中心建设支持力度，助力副中心打造全国绿色金融创新示范区建设，持续为副中心重点领域、重点项目、重点企业提供综合化金融服务。

(责编：董童、李源)