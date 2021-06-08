中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会5月28日在北京召开。

“我对过去中国在科技领域取得的成就倍感自豪，对科技工作者的关心和支持，让我备受鼓舞。创新之道，唯在得人。积极推动企业与高校院所的协同合作，有利于在创新实践中发现人才，在创新活动中培育人才。一直以来，我们积极开展与包括浙大在内的国内高校的技术合作交流，不断推进音视频互动技术与5G和AR、VR 等前沿技术领域融合，力求开拓出更多的直播应用场景，更好地服务经济主战场和人民的生活。”米络星集团董事长刘琼作为参会代表表达了自己的看法。

据介绍，刘琼作为音视频技术企业负责人，带领团队积极开展“云战疫”，以直播为支撑，推出系列疫情防控科普直播节目，政企数字化转型解决方案，为全国学校免费提供空中课堂，助力复工复产复学，提升大众对回归常态生活的信心。“米络星全球化布局起步于2017年，技术出海是我们全球化发展的核心战略。我们将继续坚持融入全球创新网络，为世界科技进步贡献中国力量。”刘琼坚信未来的技术出海市场广阔。

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