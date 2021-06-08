人民网北京6月8日电 （栗翘楚）近年来，我国数字经济发展势头强劲，逐步成为推动高质量发展的重要力量。迎接数字时代，如何更好激活数据要素潜能？近日，多位业界专家学者齐聚2021全球人工智能技术大会可信AI专题论坛，就数据流通、共享、融合等方面展开热议，提出要充分发挥数据要素“倍增器”作用。

中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤在视频发言中表示，在人工智能走向2.0的发展中，数据和知识是两个最重要的关键元素。处理大数据和处理多重知识，形成了AI发展的两类核心技术。作为一项我国原创、自主可控的技术，知识联邦的设计理念受到了人工智能发展历史的启发和影响，有望成为推动大数据智能突破发展的一个重要环节，为中国率先发展下一代可信AI做出贡献。

潘云鹤院士还指出，未来10年中国的人工智能2.0发展，既要提出新的理论，又要产生创新技术，还应有突破性的应用场景。因此，我们应大力培养人工智能的一流人才，构建AI+X的发展生态，在大学科研机构、政府和产业之间形成一种新型协作体系，共同推动中国人工智能的创新与发展。

中国科学院院士、中科院医学所所长、国科大肿瘤医院院长谭蔚泓在视频发言中表示，人工智能技术成为全球各国的战略焦点，已经开始在智慧医疗、药物发现、普惠医疗等领域广泛应用。生命科学涉及个人的方方面面，既要大力发展数据驱动的人工智能，推动下一代知识驱动的人工智能的突破，又要面向人民生命健康，切实维护公民隐私，实现数据可用不可见，知识共创可共享。

互联网、大数据、人工智能等现代科学技术作为新一轮产业变革的核心驱动力，正在各个行业、产业中产生着越来越深的影响。日前，国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2020年）》（以下简称《报告》）显示，“十三五”时期，我国数字经济总量跃居世界第二，2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。

科技部高技术研究发展中心研究员、ACM中国理事会常务理事嵇智源在致辞中表示，寻找人工智能时代隐私保护、政府监管、商业诉求的平衡点，已经成为产学研各界迫切需要解决的问题。在此背景下，“可信AI”的理念逐渐成为全球共识，也成为未来人工智能产业健康发展的必由之路。

数据要素具有边际成本低、规模效应大、流动性高、可复用性强等区别于传统生产要素的新特点。然而，信息数据作为有价值的资产，在数据的采集、传输、存储和共享等各个环节都面临着新的安全风险与挑战，同时数据的隐私安全问题也是数字经济发展、社会组织管理、商业业务价值创造急需解决的痛点。

同盾科技联合创始人、CTO张新波表示，同盾科技基于知识联邦技术打造安全可信AI生态系统，可实现安全可信的知识提炼与共享，赋能其他产业发展。

为了更好的服务知识联邦各环节的开发者、服务提供者和使用者，更全面的支持互联互通、协同发展，同盾进一步提出了“InceptionAI天启可信AI开放操作系统”。这一系统不仅实现了用户和各种传统硬件资源之间的交互，更管理了知识联邦中各种任务联盟进程和安全合规的虚拟大数据。

“下一代可信AI预计会融合前面近百年的人工智能技术，达到很有知识、很有感觉、擅长推理决策。”同盾科技合伙人、人工智能研究院院长李晓林教授认为，数据作为一种新型生产要素，与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列，成为驱动技术革命和重新定义人类社会未来的新动力。近年来，数据安全相关法律法规也越来越完善。作为新型生产力的人工智能，迫切呼唤新型生产关系的支撑。

“作为一种安全的数据和知识交换框架体系，知识联邦技术保证在数据安全的前提下实现知识的提炼与共享，赋能基于数据驱动的公共服务、商业活动与学术研究，充分发挥数据要素的倍增作用。同时，知识联邦通过支撑数据新型生产资料在时空上的安全流通、转换、交易来实现价值，促进人工智能新型生产力的进一步发展，为数字中国建设贡献一份力量。”李晓林说。

(责编：崔元苑、吕骞)