6月7日，北京人民在线网络有限公司与朴道征信有限公司在人民日报社新媒体大厦举办战略合作签约仪式。双方将通过共赢与发展的合作模式，在数据共享、技术服务、信用体系平台建设、普惠金融等方面展开交流创新，不断探索征信领域落地方案。

签约仪式现场。俞楚婷 摄

人民网董事会秘书、人民在线董事长李奇在致辞时介绍，近年来为促进各领域、各部门数据的开放共享，人民在线打造了全域数据治理共享与应用平台——人民链，为全域数据的交换和流动提供全新方式。人民在线与朴道征信的合作旨在加快人民链在不同领域的应用落地、推动政务数据在征信领域合规应用。朴道征信作为国内第二家持有个人征信业务牌照的市场化征信机构，在助力完善个人征信体系、推动普惠金融发展等领域发挥积极作用。人民在线与朴道征信达成深层次、全方位的战略合作，将携手提升征信服务的数据体系和技术体系，共建各地方信用体系平台，实现相互借鉴、相互促进、相互提高。

朴道征信董事长、总经理赵以邗在致辞时表示，朴道征信的设立是我国征信体系建设的重要战略布局，公司坚持“政府+市场”、“征信+科技”的发展方向，着力打造全国征信行业样板范例。朴道征信以积极开放心态，加强与外部机构特别是外部科技机构的合作，让替代数据判断个人信用成为可能，依法合规提供征信产品和服务。人民在线“评价科技”战略定位与我公司发展方向不谋而合，非常期待双方共同探索合作新模式，推动我国征信市场和经济社会高质量发展。

据了解，人民在线与朴道征信将基于人民链展开合作，充分发挥各自的数据优势、技术优势、资源优势，协同完成信用体系平台项目规划与落地。此外，依托人民在线子公司人民金服打造的人民普惠保，共同探讨以乡村为核心的便民服务，推动乡村振兴工作建设。未来，还将共同在政务服务与征信业务方面进行创新实践，开创两方互利共赢的发展局面。

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