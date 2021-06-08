人民网北京6月8日电 （赵超）6月7日，工业和信息化部发布的《工业互联网专项工作组2021年工作计划》（以下简称《计划》）提出，截至2021年12月，打造3至5个5G全连接工厂示范标杆，基本完成国家工业互联网大数据中心建设，规划5G工业互联网专用频率、开展工业5G专网试点。同时，计划年内培育15个跨行业跨领域综合型工业互联网平台，推动10万家以上企业实现工业设备和业务系统云化迁移。

《计划》明确了今年15项任务共90条具体措施，包括网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等。

在网络体系强基行动方面，《计划》提出，将推进5G在工业互联网领域的应用创新。计划年内发布“5G+工业互联网”10大重点行业领域、20大典型应用场景，编制发布“5G+工业互联网”发展指数。

在标识解析增强行动中，《计划》提出，要持续推进实施《工业互联网标识管理办法》，推动标识解析与区块链、大数据等技术融合创新等。

在平台体系壮大行动上，《计划》指出，将滚动遴选跨行业跨领域综合型工业互联网平台。计划年内培育15个跨行业跨领域综合型工业互联网平台。计划年内遴选10个左右面向特定技术领域的专业型工业互联网平台。推动行业龙头企业核心业务系统云化改造，带动产业链上下游中小企业业务系统云端迁移。

在数据汇聚赋能行动上，《计划》提出，将持续提升国家中心的数据汇聚、分析、应用能力，推进区域分中心与行业分中心建设。计划年内基本完成国家工业互联网大数据中心建设，建设一批分中心。同时，计划年内完成能源大数据平台建设，初步实现电力、石油、煤炭和天然气行业中涉及能源安全、经济、消费、生产类数据资源汇聚。

在拓宽资金来源上，《计划》提出利用财政资金支持工业互联网发展。发挥制造业转型升级基金作用，支持工业互联网创新发展。组织实施2021年工业互联网创新发展工程，新储备一批重点项目。推动国家制造业转型升级基金按照市场化原则，对工业互联网领域的项目加快投资。

(责编：赵超、吕骞)