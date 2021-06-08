人民网北京6月8日电 （记者王震）据财政部网站消息，2021年6月7日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议上，财政部部长刘昆作了关于2020年中央决算的报告。

报告指出，2020年中央决算情况总体较好。中央一般公共预算收入82770.72亿元，为预算的100%。中央一般公共预算支出118313.5亿元，完成预算的99%。收支总量相抵，中央财政赤字27800亿元，与预算持平。下一步将重点做好七项工作：落实落细积极的财政政策，增强国家重大战略任务财力保障，着力保障和改善民生，兜牢兜实基层“三保”底线，进一步加强预算管理，加大财会监督力度，抓紧抓实审计查出突出问题整改。

2020年中央一般公共预算收支决算情况

受疫情严重冲击，中央一般公共预算收入一季度大幅下降，为2009年以来首次负增长，随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，财政运行情况逐季向好。在税务、海关等部门的共同努力下，中央一般公共预算收入82770.72亿元，为预算的100%，下降7.3%。加上从中央预算稳定调节基金以及中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入8880亿元，收入总量为91650.72亿元。中央一般公共预算支出118313.5亿元，完成预算的99%，增长8.1%。加上补充中央预算稳定调节基金1137.22亿元，支出总量为119450.72亿元。收支总量相抵，中央财政赤字27800亿元，与预算持平。

与向十三届全国人大四次会议报告的执行数相比，中央一般公共预算收入减少0.36亿元，主要是在库款报解整理期少量非税收入退库。中央一般公共预算支出减少97.37亿元，主要是可再生能源电价附加增值税返还地方负担资金等据实结算项目的地方上解数额增加，相应抵减中央对地方转移支付。以上减收减支共计97.01亿元，已包含在上述补充中央预算稳定调节基金的1137.22亿元中。

2020年中央政府性基金预算收支决算情况

中央政府性基金预算收入3561.62亿元，为预算的98.6%。加上抗疫特别国债收入10000亿元、2019年结转收入181.55亿元，收入总量为13743.17亿元。中央政府性基金预算支出10439.87亿元，完成预算的96.8%。其中，中央本级支出2714.62亿元，对地方转移支付7725.25亿元。调入一般公共预算3002.5亿元，其中抗疫特别国债调入3000亿元、新疆生产建设兵团政府性基金调入2.5亿元。中央政府性基金预算收大于支300.8亿元，其中，结转下年继续使用240.16亿元；单项政府性基金结转超过当年收入30%的部分合计60.64亿元，按规定补充中央预算稳定调节基金。中央政府性基金收入决算数比执行数增加0.04亿元，主要是决算整理期内民航发展基金、港口建设费等收入增加；支出决算数与执行数相同。

2020年中央国有资本经营预算收支决算情况

中央国有资本经营预算收入1785.61亿元，为预算的105.6%。加上2019年结转收入144.09亿元，收入总量为1929.7亿元。中央国有资本经营预算支出939.06亿元，完成预算的74.6%，主要是部分中央企业国有资本经营预算执行低于预期，其中，中央本级支出873.69亿元，对地方转移支付65.37亿元。调入一般公共预算577.5亿元。结转下年支出413.14亿元。中央国有资本经营收入决算数、支出决算数均与执行数相同。

2020年中央社会保险基金预算收支决算情况

中央社会保险基金收入708.07亿元，为预算的51.1%，其中，保险费收入360.59亿元，财政补贴收入332.97亿元。加上地方上缴的基本养老保险中央调剂基金收入7379.55亿元和从全国社会保障基金调入的专项资金500亿元，收入总量为8587.62亿元。中央社会保险基金支出707.13亿元，完成预算的50.2%。加上安排给地方的基本养老保险中央调剂基金支出7370.05亿元和安排下达部分地方弥补企业职工基本养老保险基金缺口专项资金500亿元，支出总量为8577.18亿元。当年收支结余10.44亿元，年末滚存结余377.4亿元。中央社会保险基金收支预算执行率较低，主要是根据改革进展情况，中央单位开展机关事业单位养老保险制度改革实施准备期清算工作预计于2021年完成。与执行数相比，中央社会保险基金收入决算数增加3.24亿元，支出决算数减少1.29亿元，主要是中央单位编制社会保险基金预算的时间较早，实际执行中存在一定差异。

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