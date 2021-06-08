人民网北京6月8日电 （杨曦）6月7日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十三届全国人大常委会第二十九次会议作了《国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》）。

审计署有关负责人表示，2020年，审计机关以强有力的审计监督保障政策措施落实、促进经济社会发展，为赢得抗疫斗争、落实“六稳”“六保”工作任务、促进经济社会恢复发展发挥了重要作用。

《审计工作报告》从中央财政管理和中央部门预算执行情况，养老、医疗、生态环保等专项资金效益情况，减税降费、乡村振兴等重大政策措施落实情况多方面着手，用事实和数据全面客观地反映了我国经济社会发展取得的成就。报告显示，中央部门预算和投资计划执行情况总体较好，医保基金运行总体安全平稳，职工养老保险待遇实现“十六连调”，生态环境得到持续改善。

多位专家在解读报告时表示，作为党和国家监督体系的重要组成部分，有效的审计监督对促进经济社会健康良性发展至关重要。

“财政是国家治理的基础和重要支柱，预算管理是现代财政制度的基石。长期以来，国家审计作为党和国家监督体系的重要组成部分，一直将推动预算管理改革作为重中之重。”中国社科院财经战略研究院研究员汪德华表示，“今年的《审计工作报告》突出强调推动预算管理改革向纵深发展，特别关注了预算管理改革领域的新要求、新趋势。”

中央财经大学政府预算研究中心主任王雍君也认为，今年的《审计工作报告》进一步彰显了财政审计在促进国家治理中的两项独特作用，即通过诉诸审计的信息功能与监督功能促进政府对人民的财政责任，以此强化审计在国家治理中的重要作用。

关注民生、保障民生、改善民生，是国家财政的发力的重点方向。一年来，审计机关围绕与人民群众切身利益紧密相连的医疗、养老、住房、教育、生态环保等问题，不断加强审计监督。

“审计监督正推动惠民富民政策真正落地见效，不断增强人民群众的幸福感、获得感。”审计署有关负责人表示，“审计报告深入揭示了在政策落实、资金使用、项目运营等方面存在的突出问题。”

近年来，审计整改力度持续加大。今年的《审计工作报告》显示，截至2021年4月，有关部门单位和地方对2019年度审计发现的问题已整改2545.4亿元，制定完善制度3485项，追责问责722人。

“一年来，审计既重事后、治已病，更重事前、防未病，既形成震慑、管住当下，又触动根本、见效长远。”审计署有关负责人介绍，“下一步，审计机关将按照党中央、国务院部署要求，加大对报告反映问题整改情况的跟踪督促力度，全面整改情况将于年底前依法公告。”

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