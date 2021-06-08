人民网北京6月8日电 （赵超）工业和信息化部网站今日发布通报称，工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点督促用户反映问题较多的实用工具、学习教育、生活出行、求职招聘、运动健身等五类企业进行整改。目前尚有83款侵害用户权益行为的APP未完成整改。

通报称，工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点督促用户反映问题较多的实用工具、学习教育、生活出行、求职招聘、运动健身等五类企业进行整改，并进一步加大对APP弹窗信息关不掉或者未显著提供关闭功能标识，开屏信息、弹窗信息利用文字、图片、视频等方式欺骗误导用户跳转至其他页面等突出问题的整治力度，充分保障用户的知情权和选择权。

通报透露，全国各通信管理局按工信部APP整治行动部署，积极开展手机应用软件监督检查，天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省、四川省通信管理局检查发现仍有208款APP未完成整改。

按通报要求，上述APP应在6月16日前完成整改落实工作。工信部称，逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

附：工业和信息化部通报存在问题的应用软件名单

(责编：赵超、吕骞)