许维娜

进入“十四五”时期，福建省南平市聚焦全方位推动绿色高质量发展，武夷新区建设加快再提速，成为福建省对接长三角一体化的前沿阵地，深化闽台文旅融合发展的重要基地、闽东北协同发展区新增长极。

日前，福建省政府下发《关于支持武夷新区建设加快南平全方位绿色高质量发展的若干措施》（以下简称《措施》），提出从支持提升生态保护水平、发展绿色产业、建设重点项目、加大财政支持力度、加大金融扶持力度等六方面，加快武夷新区建设。

其中，“十四五”期间，福建每年将从省文化和旅游融合专项资金中安排1000万元，由南平市统筹用于文化和旅游基础设施以及公共服务建设项目，支持打造武夷山世界级旅游景区。

《措施》指出，加快武夷新区建设是福建省委和省政府推动南平高质量发展的重大举措。具体内容包括：积极推进武夷山国家公园保护、利用和体制创新；高标准推进农村人居环境整治提升，打造环国家公园生态休闲康养产业。

近日，人民网财经获悉，南平海关将结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，从4方面制定13条具体细化措施，支持武夷新区建设加快南平全方位绿色高质量发展。

在高标准支持提升生态保护水平方面，南平海关与市林业局签订合作备忘录，加强关地检疫风险分析合作，支持南平生物多样性保护示范区和武夷山国家生态防护体系建设。

同时持续开展国门生物安全监测和宣传，重点加强对外来实蝇、杂草、植物病毒和红火蚁的监测，强化疫情疫病监测预警数据分析，为重要检疫性病虫害防治提供技术支持，及时通报重大突发疫情及其处置过程中的相关情况，筑牢生态屏障，保护南平农林牧渔业健康发展。

在高质量支持绿色产业发展方面，南平海关主动争取政策倾斜，发展跨境电商贸易新业态，支持南平设立跨境电商产业园，培育外贸高质量发展新动能；积极宣传国际货运班列相关政策，推动辖区出口企业充分利用中欧班列物流优势拓展欧盟市场；依托海关定期管理类核查，规范茶叶、禽兽、笋竹和粮油等出口食品生产企业及其备案基地质量安全管理体系建设，借力南平正山小种、松溪绿茶、武夷山大红袍、武夷岩茶4件中欧地理标志协定地标生效，推动“武夷山水”区域公共品牌产品优化国内国际布局；持续深化科技特派员制度，派出科技特派员服务福建长富乳品有限公司、延平区福丰稻谷专业合作社高质量发展。

在高站位支持南台融合发展方面，南平海关指导同心公共保税仓库软硬件设施建设和制度建立等，支持用好综合保税区政策扩大对外开放，打造“同心酒”“同心盏”“同心茶”等两岸“同心同源”系列产品；充分发挥海关保税物流、加工贸易、通关便利化优势，打造辐射至闽浙赣的台湾进口商品集散中心，推动南平地区两岸跨境贸易产业升级，促进南平经济发展。

另外，在高水平支持重点企业、重点项目建设方面，南平海关将支持延平新港区洋坑码头建设为开放口岸，成为“一带一路”内陆口岸的重要支点，根据外贸发展需求适时推动设立海关特殊监管区域或场所，促进福建“新海丝”和自贸试验区优惠政策向内陆复制推广，提升南平对外开放水平，打造闽北联接东南沿海发达地区的水运枢纽；成立专班服务辖区重点项目，支持圣农集团产业升级，助推打造食品加工、林产工业千亿产业集群，助力机电制造、新型轻纺、氟新材料等五百亿产业集群；与中国平安财产保险南平分公司等深化关保协作机制，持续推广税收征管多元化担保改革，减少企业资金成本。

(责编：刘佳、吕骞)