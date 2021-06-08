人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为巩固拓展银行业保险业市场乱象整治成果，夯实银行保险机构稳健合规经营的根基，银保监会印发了《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，开展屡查屡犯问题集中整治，确保2021年各类屡查屡犯问题发生率显著低于2020年，整改问责要坚持更严标准和更高要求。

银保监会表示，2017年以来，银行业保险业市场乱象整治工作取得明显成效，为统筹疫情防控和经济社会恢复发展奠定了坚实基础。当前经济金融环境下，防范化解金融风险任务仍然艰巨，迫切需要强基固本，真正构筑起科学管用的内控合规管理体系。

《通知》提出，“内控合规管理建设年”活动要立足新发展阶段、贯彻新发展理念，着力补齐内控合规机制明显短板，坚决破解屡查屡犯顽瘴痼疾，大力整治人民群众反映强烈的行业陋习，实现内控体系更加健全、内控效能持续提升、合规意识更加牢固、合规文化持续厚植的建设目标，构筑起“不敢违规、不能违规、不想违规”的有效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，为构建新发展格局提供有力金融支持。

《通知》明确，内控合规管理建设必须常抓不懈、久久为功，“内控合规管理建设年”活动重在压实银行保险机构主体责任，将常态化的强内控、促合规与阶段性的补短板、除顽疾相结合。一是突出党建引领，确保重大决策部署落到实处；二是突出顶层合规，强化公司治理主体履职尽职；三是突出问题导向，破解重点领域屡查屡犯顽瘴痼疾；四是突出关键少数，狠抓重要岗位关键人员教育管理；五是突出常态治理，深化内控合规管常管长机制建设。各银行保险机构要牢固树立“内控优先、合规为本”的理念，高级管理人员要带头合规、率先垂范，促进内控合规要求内化于心、外化于行，持续提升内控合规管理水平。

《通知》要求，各银行保险机构要对照工作要点深入查找内控合规薄弱环节，重点加强股权管理、授信业务、影子银行和交叉金融、互联网业务等领域的内控合规建设。开展屡查屡犯问题集中整治，整改问责要坚持更严标准和更高要求。各级监管部门要切实加强对内控合规管理建设的指导监督，深入推动乱象整治发现问题的整改问责，加强与纪检监察部门的的监督贯通和协作惩治，推进清廉文化建设，重点关注机构发现问题、揭示风险的能力和落实整改、强化问责的力度，对机构自查不力、整改缓慢、问责不到位、屡查屡犯问题压降不达标、弄虚作假的，要依法进行监管问责。

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