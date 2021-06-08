人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为推动银行保险机构提高公司治理质效，促进银行保险机构科学健康发展，银保监会近日印发《银行保险机构公司治理准则》（以下简称《准则》）。

银保监会有关部门负责人表示，良好的公司治理是银行保险机构健康稳健发展的基础。近年来，银保监会高度重视银行保险机构公司治理的改革和监管，坚持将健全公司治理作为推动银行保险机构强化风险防控，实现高质量发展的重要着力点。2020年银保监会发布了《健全银行业保险业公司治理三年行动方案（2020-2022年）》，将制定《准则》作为公司治理监管的一项基础性工作。《准则》是银行业保险业共同遵循的公司治理纲领性监管制度。《准则》的制定发布有利于健全银行保险机构公司治理机制，进一步提升公司治理的科学性和有效性，推动银行业保险业实现更高质量发展，促进金融更好服务构建新发展格局。

“《准则》适用于中华人民共和国境内依法设立的股份有限公司形式的商业银行、保险公司，包括国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行、保险集团（控股）公司、财产保险公司、再保险公司、人身保险公司。公司组织形式为有限责任公司的银行保险机构及中国银保监会负责监管的其他金融机构参照适用。”该负责人说。

《准则》共11章117条，包括总则、党的领导、股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、高级管理层、利益相关者与社会责任、激励约束机制、信息披露、风险管理与内部控制、附则。《准则》明确了各治理主体的职责，强化了治理机制运行的规范性，重点包括：明确股东的权利义务、股东大会的职权、股东大会会议及表决等相关规则；强调董事特别是独立董事的选任、职责及履职保障，明确董事会及其专门委员会的组成、职权及会议表决等要求；规范监事选任履职及监事会、高管层的设置和运行；要求银行保险机构完善激励约束机制，健全信息披露制度与机制，加强风险管理与内部控制及内外部审计。

《准则》在借鉴国际做法方面主要体现在哪些地方？银保监会有关部门负责人介绍，《准则》吸收借鉴了《二十国集团/经合组织公司治理原则》的一些良好做法，主要有以下五个方面：一是银行保险机构应当在公司与股东之间建立畅通有效的沟通机制，保障股东特别是中小股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利；二是要求董事公平对待所有股东，重点强化提升董事履职独立性、客观性的要求；三是明确董事会应当建立并执行高标准的职业道德准则；四是注意保护利益相关者合法权益，当利益相关者权益受到损害时，应有可行的救济机制；五是鼓励支持员工参与公司治理。

谈及《准则》如何对银行保险机构公司治理实施差异化监管，上述负责人表示，《准则》在为银行业保险业提供共同遵循的公司治理基础制度的同时，充分考虑了不同类型银行保险机构的差异性，为实施差异化监管预留了空间。从机构组织形式看，《准则》适用于股份有限公司形式的商业银行、保险公司，有限责任公司形式的银行保险机构以及银保监会监管的其他金融机构参照适用。从条文内容看，在条款设计上，针对行业特点予以区分，有的条款仅适用于商业银行，例如，商业银行股东授信逾期的，应限制其相关股东权利；有的条款仅适用于保险公司，例如，保险公司董事会应当根据监管要求设立资产负债管理委员会。从监管导向看，《准则》第七条设专门条款规定：监管机构可以根据银行保险机构的不同类型及特点，对其公司治理开展差异化监管。“下一步，银保监会还将推动针对不同类型银行保险机构制定差异化监管的有关细则，进一步提升银行保险机构公司治理水平。”

值得注意的是，为提高银行保险机构公司治理透明度，强化外部市场约束，《准则》设专章规定了信息披露。一方面明确强调了定期报告中需要披露的公司治理信息，另一方面要求发生《准则》规定的重大事项时，银行保险机构应当在十个工作日内在公司网站发布临时报告。《准则》还对建立信息披露管理制度所应涵盖的内容进行了规范。

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