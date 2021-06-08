2020年我国取得脱贫攻坚战的全面胜利，如今已进入全面推进乡村振兴阶段。据了解，为加快推进国家乡村振兴战略，以及重庆市发布的乡村振兴“十大重点工程”，中国移动重庆公司（以下简称“重庆移动”）利用5G、物联网、大数据等新一代信息技术融入农村发展，目前重庆移动已经实现建成5G基站近2万个，实现了主城区域、区县重要城区的连续覆盖以及重点乡镇中心区域的有效覆盖；建设农村基站5万多个，实现了全市所有行政村的4G网络全覆盖，宽带网络覆盖6900个行政村，还打造了多个智慧农业项目，推出系列数字乡村标准产品，建设“平安乡村”，不仅为重庆数字化农业打下扎实的基础，也为山城地区的乡村振兴和数字化转型贡献科技力量。

5G赋能平安乡村建设：护航乡村治理共筑美好生活

一键实时看家护院，便捷操控实现智慧养殖、智慧种植…随着乡村振兴战略提出，重庆移动积极整合网络、技术、产品优势，开展“平安乡村”建设，打造基于5G的乡村振兴新模式、新做法。

重庆移动为农村地区的安防环境打造了一体化解决方案，一方面助力当地政府实现乡村公共安全视频监控覆盖，解决乡村安全和综合治理等问题；另一方面为外出务工村民提供远程看护服务，加强对留守老人、妇女、儿童的关爱，解决村民后顾之忧。

据了解，重庆市酉阳后坪乡前峰村就是“中国移动平安乡村示范村”，在前峰村村委大厅的文化墙上有一面可视化的数字平台，这个数字平台是中国移动面向“平安乡村”建设打造的一款多场景、广连接、智能化安防监控平台，村委通过此平台可实现村子所以公共场所摄像头的管理，村民家、农村等区域的摄像头也可以自主链接至此平台，通过安装摄像头让外出务工的年轻人能时刻了解家里老人、孩子的状况，还有效地保障了村子的安全。

村民冉梦方表示：“家里不仅安装了多个摄像头，还用上了移动‘爱家教育’、运动手环、电子血压计等智慧产品，不仅可以随时查看家里的情况，还不担心孩子课程辅导的问题。”

5G赋能智慧农业：乡村产业升级新模式

通过智能终端操控，实现5G网联无人机在地头低空作业，施肥、施药，给传统农机加装一套智能化设备，实时查看工况、作业轨迹……当下，5G也正在渗透乡村产业。

记者了解到，重庆移动累计建成益农信息社9000余个，为农户提供务工、种植、卫生保健、农机培训等综合信息服务。重庆合川区荣豪农业发展有限公司益农信息社就搭建了一个的智慧养殖平台，在这个平台上能清楚看到各种牛养殖的监测数据。

通过电子耳标，测量肉牛体温，记录运动步数，采集肉牛健康养殖数据，就可以及时发现异常的肉牛，自动提醒现场饲养员，进行早治疗早隔离，防止传染疾病的发生，实现了肉牛健康状况的科学监测。通过电子围栏，对肉牛行动定位；通过可视化圈舍，远程掌握牛舍视频图像和肉牛生长情况，真正解放人力。通过手机或者本地触摸屏控制电机设备开关，实现智能喂养，减少工作人员，提高养殖效率、降低成本、增加收益。

此外，重庆移动还利用5G+智慧种植系统为大足区中敖镇加福社区柠香果业益农信息社打造成5G智慧园区；作为重庆市信息进村入户工程唯一运营商，重庆移动还在春耕期间，联合各区县农业农村委、相关服务商等开展春耕春播系列活动、春耕丰产系列培训、春耕“百场”系列直播、农资下乡等活动，展示5G+新技术在春耕春播中的应用，以实际行动推进现代农业发展，助力乡村振兴。

当前，全国吹响了乡村振兴的号角，重庆移动利用5G、物联网、大数据等技术，实现新技术、新模式赋能乡村产业发展；同时不断整合各项技术优势，助力“平安乡村”建设，提高村民的生活幸福感和安全感，为决胜全面建成小康社会、开创全市乡村振兴新局面注入动力活力。

(责编：赵超、吕骞)