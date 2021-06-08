成 仲

原标题：规划长远又细致入微，环保理念塑造“绿色三星”

随着中国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要出台，加快推动绿色发展、大力推进碳中和成为社会重要议题。这既是涉及各个产业的一盘大棋，也是日常生活中一点一滴的积累，以三星为代表的一些企业正在将它们融合交汇。本月2日，世界环境日到来前，由中国三星携手中国青少年发展基金会共同发起的“一校一梦想”公益活动，走进天津静海区唐官屯镇大十八户村三星希望小学。中国三星为学校师生捐赠了最新The Serif画境融入屏和科学书籍，并且举办了一场环保包装DIY比赛，利用回收的三星电视包装盒，进行手工作品“创意比拼”。将自身环保技术向更大范围推广，让环保理念影响更多的人，三星一直在路上。

电视包装成为“百变装饰”

此次DIY比赛中采用的电视包装盒，是三星两年前就已推出的“环保包装”（Eco-packaging）设计项目，旨在鼓励消费者在使用三星创新科技产品的同时，对包装盒进行剪裁与拼装，打造出创意小饰品点缀居家环境，从而营造绿色低碳环保新风尚。

一直以来，三星在电视包装方面坚持从选材到设计力求环保。在材质上，三星电视包装盒采用加厚瓦楞纸板包装，不仅结实耐用，更可回收利用；从设计层面看，三星的设计师们缩减了外包装的文字及图像内容，大大降低了油墨等非环保材料的使用，同时采用了不产生额外成本和碳排放的光点矩阵式设计，这使得消费者更为方便地利用包装盒进行小家具的创意搭建。

“越来越多的消费者有了环保意识，对保护环境很有兴趣。通过环保包装，他们只需像往常一样购买物品，抽空完成一次趣味手作，便能参与到对环境的保护”。三星电视包装盒的设计师Daehee Yoon谈及项目初衷时说。

目前，三星环保包装已应用在整个2021年电视产品中。近日，为方便消费者创作，三星还上线了环保包装盒组装设计小程序“eco-package”，可提供不同组装难度、尺寸大小的设计参考方案，方便用户根据个人技术水平，选择想要制作的家具类型。

每一处改变均助力环保“量变”

“不积跬步，无以至千里”，这句话用在绿色环保上尤为恰当。关注每一个纸盒、每一片塑料、每一颗电池，才能实现环保的量变到质变。正是抱着这种“将环保嵌入企业发展脉络”的理念，三星各类产品的设计、研发与制造环节中均尽可能地做到绿色、环保、可持续。

Galaxy系列智能手机是消费者最为熟悉的三星产品。2016年以来，该系列智能手机和平板电脑产品上使用了一种有助于减少一氧化碳排放的材料——聚酮，这也意味着用户在日常使用Galaxy系列手机的同时，就在为环保做出贡献。今年，三星将聚酮应用在Galaxy S21系列智能手机侧面边框的内部框架中，且收获了英国“碳信托（Carbon Trust）”颁发的“碳足迹认证”。

与此同时，Galaxy系列智能手机的包装也在遵循“减少、更换和回收利用”的理念不断革新。以三星Galaxy S系列智能手机为例，自2016年发布Galaxy S7系列手机以来，此后三星为每一代Galaxy S系列智能手机都开发了相应的环保包装。与三星Galaxy S7系列的包装相比，三星Galaxy S21系列的包装中所用塑料仅为前者的4%，每份包装产生的废物减少了49%。并且，三星Galaxy S21系列的包装中所用纸张仅为三星Galaxy S7的58%，相当于每年节省约44802棵树。

产品外包装的环保设计只是三星践行“绿色经营”理念的一个缩影。一直以来，三星持续支持开发节能产品，通过环保产品和技术为用户提供全新体验。

在电视产品上，三星致力于在显示器与标牌的后盖，以及其他显示产品组合的组件中尽量使用可再生材料，以减少整个电视生命周期中温室气体的排放。今年，三星推出了一款集生态、环保、节能于一身的太阳能电视遥控器，可通过室内和室外光线进行供电，实现“7年内防止9900万颗AA电池浪费”。而遥控器本身也非常环保，由31克塑料制成，其中28％来自回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），对每年减少成吨的塑料垃圾有很大助益。

在半导体领域，由于行业存在集成度高、水消耗和碳/废物排放量较大等特点，三星一直将温室气体、水资源和资源循环利用作为经营业绩指标进行严格管理。目前，三星在全球的半导体生产法人均获得了英国“碳信托（Carbon Trust）”颁发的“碳/水/废物减少（Carbon/Water/Waste Reduction）”认证，成为全球首个获得此认证的半导体公司。

而这些只是三星“可持续发展”中的一部分。在过去十年间，三星通过旗下各项高效节能产品，在全球范围减少了逾2.431亿吨的累计温室气体排放量，这相当于15亿人使用冰箱一年时间所产生的温室气体排放量。

将“绿色经营”嵌入企业基因

对于三星这样的大型跨国企业而言，环保与可持续发展是一种责任，更是一项系统化工程。在如何将“绿色”注入公司经营的全流程上，三星为行业做出了示范。

1992年发布“三星环境宣言”，1996年提出“绿色经营”理念，三星一直在经营着“绿色”业务，履行环保责任，并且始终将其看作是一种必要的企业投资，这显示出三星在绿色环保领域的领先意识，这些理念与承诺也越来越深刻地融入三星的“基因”之中。

2008年，三星成立环保理事会，开始在各个业务部门召开例会，以支持开发节能产品。通过共享有助于降低功耗并响应环保的技术，三星的许多团队开发出大量可同时实现性能最大化和功耗最小化的产品。与此同时，为了在全球范围内体系化地推动可持续发展，三星很早就建立循环资源经济体系，在全球范围内开展绿色事业。目前，三星让全球54个国家和地区参与了报废产品回收活动，累计收集约355万吨电子废物，并计划在2030年前，让全球的电子废物回收量达750万吨。2018年6月，三星承诺至2020年底，位于美国、中国和欧洲的所有办公场所都将依靠可再生能源供电。经过不懈努力，2020年，这些办公场所实现100％可再生能源利用率。

近年来，三星在中国通过采用先进的技术提高能源效率，开发高能效产品、安装温室气体（GHG）减排的设备等措施，多元化减少碳排放。其中，7家工厂大幅降低化石能源使用，减少二氧化碳排放，非化石能源使用比重达25.1%。仅7家工厂引入光伏发电设备，产生的绿色电能用于企业日常生产这一项举措，就显示出巨大的低碳节能效果。据中国三星最新发布的《2020年环境报告书》中显示，三星电子、三星显示在中国的生产法人于2020年就已达成100%碳中和目标。

一直以来，三星都在通过创新的产品与服务，为用户的生活带来改变，这其中也天然融入了对美好环境的追求与向往。以环境为本，就是以人为本。

(责编：赵超、吕骞)