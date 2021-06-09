本报记者 杜海涛

海关总署最新发布的统计数据显示，今年前5个月，我国进出口总值14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%。其中，出口8.04万亿元，同比增长30.1%；进口6.72万亿元，同比增长25.9%。

5月份，我国进出口总值3.14万亿元，同比增长26.9%。其中，出口1.72万亿元，同比增长18.1%；进口1.42万亿元，同比增长39.5%。

“从去年6月份至今，我国外贸月度进出口连续一年保持正增长。即使与2019年同期相比，今年前5个月进出口增速也超过20%。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍说，今年以来，我国对外贸易持续向好表现亮眼，充分体现了我国广阔的市场潜力和稳定的供给能力。

——政策效应持续显现，内生动力不断增强。今年以来，我国稳外贸政策持续发力，高水平对外开放向纵深推进，国际经贸合作空间不断拓展，有效稳住外贸主体、增强内生动力。前5个月，我国民营企业进出口7.02万亿元，同比增长38.1%，占我外贸总值的47.6%，比去年同期提升3.4个百分点。同期，外商投资企业进出口5.44万亿元，同比增长20%；国有企业进出口2.23万亿元，同比增长20.7%。

——外贸结构持续优化，质量效益不断提升。前5个月，我国一般贸易进出口增长、比重提升。一般贸易进出口9.12万亿元，同比增长32%，占我外贸总值的61.8%，比去年同期提升1.8个百分点。机电产品出口4.78万亿元，同比增长31.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件6122亿元，同比增长20.4%；手机3548.7亿元，同比增长28.8%；汽车（包括底盘）756.7亿元，同比增长95.8%。

——贸易伙伴更加多元，市场布局更加合理。东盟、欧盟、美国和日本是我国前四大贸易伙伴，前5个月分别进出口2.19万亿元、2.06万亿元、1.82万亿元和9697.9亿元，同比分别增长29.2%、28.7%、41.3%和14.9%。同期，我国与新兴市场和发展中国家贸易保持较快增长。对“一带一路”沿线国家合计进出口4.36万亿元，同比增长27.4%。其中，出口2.46万亿元，同比增长29.6%；进口1.9万亿元，同比增长24.7%。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 01 版）

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