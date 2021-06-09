本报记者 邱超奕

制图：张丹峰

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升——“十四五”规划纲要明确提出这一时期经济社会发展的主要目标，为当前做好各项工作指明了方向、提供了遵循。

本版今起推出系列报道，围绕目标任务，聚焦相关领域，约请权威专家和有关部门负责同志谈认识、谋思路，共话“十四五”。

——编 者

“十四五”规划和2035年远景目标纲要（以下简称“‘十四五’规划纲要”）明确提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，发展普惠托育和基本养老服务体系。每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个，养老机构护理型床位占比提高到55%……一系列目标已经明确列入“十四五”规划纲要。

“家家都有小，人人都会老。”进入“十四五”，我国如何积极应对人口老龄化，完善养老托育服务体系？记者采访了有关部门和专家。

中度老龄化有挑战也有机遇

有关部门预测，“十四五”时期，全国老年人口将突破3亿，从轻度老龄化迈入中度老龄化。这一转变，必将对经济增长、科技创新、社会保障、公共服务等各方面提出新挑战新要求。

在这样的背景下，我国提出实施积极应对人口老龄化国家战略。“积极应对人口老龄化，从财富储备、人力资源、物质服务、科技支撑、社会环境等方面综合施策，最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用，对于全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大现实意义和深远历史意义。”国家发改委社会司有关负责人说。

促进养老托育服务健康发展，是积极应对人口老龄化的关键举措。从长远看，服务好“一老一小”不但有利于改善民生福祉，也有利于培育和发展经济新动能。“预计‘十四五’时期‘银发经济’投资规模进一步扩大，老年群体消费持续迸发，逐步形成万亿级大市场。托育方面还需要新增托位450万个，带动的投资和消费规模均超过千亿元。”国家发改委社会司有关负责人表示。

当前，我国的“一老一小”服务还有一些短板。国家发改委社会司有关负责人分析：一是供给总量不足，比如托育、养老服务专业设施仍显不足，尤其是托育设施缺口较大；二是资源配置结构性失衡，比如城乡养老服务差距较大，托育机构中普惠托位较少等；三是专业化程度不高，比如服务设施规范化、服务水平标准化进程慢，专业人才短缺等；四是体制机制创新相对滞后，现有政策对创新业态和有效经营模式的激励不足。

“这些短板给广大家庭带来顾虑和负担，照料老人和孩子缺乏人手，托付给相关机构又担心成本高、服务参差不齐。只有尽力补齐短板，才能促进人口长期均衡发展。”中国社科院健康业发展研究中心副主任陈秋霖说。

政策注重兜底线、普惠性

“十四五”时期，我国老年人口将以年均约1000万人的规模持续增长。“‘十四五’规划纲要将‘实施积极应对人口老龄化国家战略’单列出来，这表明积极应对人口老龄化是党中央作出的重大决策部署，在党和国家全局工作中的地位进一步提升。”中国老龄协会政策研究部主任李志宏说。

“十四五”规划纲要详细部署推动实现适度生育水平、健全婴幼儿发展政策、完善养老服务体系等，有不少新特色、新亮点。

——突出人民性、时代性。老年人养老需求正从相对单一向多维度转变，托育服务找不到、找不好的矛盾突出。相关政策紧扣时代特征，贴近群众需求，体现了“民有所呼、政有所应”。

——注重兜底线、普惠性。“兜底线方面，政府要保基本，深化公办养老机构改革，完善公建民营管理机制，坚持公益属性；促普惠方面，支持社会力量提供普惠托育服务，开展普惠养老城企联动专项行动，扩大面向中低收入人群的普惠性服务供给。”国家发改委社会司有关负责人说。

——强调集成性、系统观。“比如家庭支持政策更加协同，在幼儿养育、青少年发展、老人赡养、病残照料等方面综合施策，全方位减轻生育、养育、教育负担；再比如托育服务体系中，对家庭、社区、机构都有政策支持，共同发力，养老方面更是要构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，总之是围绕系统解决各类短板弱项开展规划部署。”陈秋霖说。

拓展服务市场，加强行业监管

2019年，中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，从5个维度建立完整制度框架；5年累计安排中央预算内资金186亿元支持养老服务体系建设，基本养老保险覆盖近10亿人；各部委就老龄产业出台专项政策，共同形成较为完备的宏观调控制度体系……回顾“十三五”，我国积极应对人口老龄化的顶层设计更加健全。

“我国始终保持经济发展的良好势头，经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶，为应对老龄化奠定了坚实物质基础。同时，‘一老一小’社会保障和服务安全网络越织越密，尊老爱幼的社会环境不断优化。”李志宏说。

接下来，如何促进“十四五”规划纲要中关于“一老一小”的政策部署和目标落地见效？

国家发改委社会司有关负责人表示，有关部门将抓好服务体系建设、普惠服务扩容提质、动员更多力量参与、加强监测评估等重点任务。

——详细规划，科学布局。研究编制养老托育服务专项规划，分层次加强养老托育服务设施，支持服务设施建设补短板，推动形成居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和普惠服务为主、多层次、多样化的托育服务体系。

——紧盯短板，补充供给。深入实施普惠养老托育专项行动，进一步扩大试点城市和参与主体，加大投资支持力度，着力解决大城市养老一床难求和普惠性托育服务供给不足问题，为群众提供质量有保障、价格可承受、方便可及的服务。

——拓展市场，多方参与。动员更多力量参与，鼓励更多机构供给优质服务，引导金融机构为养老托育服务企业拓宽融资渠道、创新信贷支持方式，引导保险等资金参与建设。

——强化监管，提升质量。加强工作监测和服务能力评估，探索开展人口趋势预测和养老托育产业前景展望，推动各地建立健全“一老一小”工作推进机制，不断提升服务质量和水平。

李志宏建议，从供给侧要抓好落实，深化养老托育等领域“放管服”改革，切实解决“用地难、用工难、融资难、营利难”等老大难问题，推出更多优惠支持和监管政策，营造稳定、公平、透明、可预期的良好营商环境；从需求侧要做好牵引，比如通过稳步建立长期护理保险制度、提升养老服务补贴水平、探索实施育儿假等，拉动庞大的潜在需求转化为有效需求，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)