本报北京6月8日电 （记者王政）工业和信息化部近日发布的统计数据显示：1—4月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入4676亿元，同比增长达27.8%。

统计显示，1—4月规模以上互联网企业实现营业利润445.1亿元，同比增长27%，与业务收入增长基本同步。与此同时，互联网企业研发费用保持两位数增长。1—4月，规模以上互联网企业投入研发费用236.4亿元，同比增长19.3%，增速较去年同期高出14个百分点。

分业务看，信息服务收入平稳增长，前四月同比增速为15.9%，不同领域的增长态势分化明显。其中，网络游戏领域降温明显，业务收入下降；音视频服务领域快速增长势头不减；新闻和内容服务类企业和提供搜索服务为主的企业扭转去年同期下滑局面。互联网平台服务收入高速增长，同比增速达63.1%，其中，在线教育服务进一步规范健康发展；网络销售平台业务收入快速增长；生活服务类平台业务收入增速实现明显提升；以提供生产制造和生产物流平台服务为主的企业扭转去年同期下滑局面。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 03 版）

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