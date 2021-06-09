人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

前4月规上互联网企业业务收入增27.8%

研发费用保持两位数增长

2021年06月09日05:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月8日电  （记者王政）工业和信息化部近日发布的统计数据显示：1—4月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入4676亿元，同比增长达27.8%。

　　统计显示，1—4月规模以上互联网企业实现营业利润445.1亿元，同比增长27%，与业务收入增长基本同步。与此同时，互联网企业研发费用保持两位数增长。1—4月，规模以上互联网企业投入研发费用236.4亿元，同比增长19.3%，增速较去年同期高出14个百分点。

　　分业务看，信息服务收入平稳增长，前四月同比增速为15.9%，不同领域的增长态势分化明显。其中，网络游戏领域降温明显，业务收入下降；音视频服务领域快速增长势头不减；新闻和内容服务类企业和提供搜索服务为主的企业扭转去年同期下滑局面。互联网平台服务收入高速增长，同比增速达63.1%，其中，在线教育服务进一步规范健康发展；网络销售平台业务收入快速增长；生活服务类平台业务收入增速实现明显提升；以提供生产制造和生产物流平台服务为主的企业扭转去年同期下滑局面。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月09日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部