本报记者 赵 鹏 朱荣鹏

游客在海口日月广场免税店内挑选商品。

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海南免税店一角。

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游客在免税店内试用化妆品。

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三亚海棠湾国际免税城。

三亚海棠湾国际免税城供图

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2011年4月，我国开始在海南试点执行离岛免税政策。10年多来，免税购物额度不断提高，商品品种不断扩大，不仅为游客带来实惠，也推动海南经济转型，激发消费潜力，发展新兴产业，成为拉动海南经济发展的重要“引擎”。2011年至今，海南免税品销售额年均增长约44%，购物人数年均增长约30%，购物件数年均增长约40%。

到今年7月1日，海南离岛免税购物新政策实施将满一年。新政策实施以来，海南离岛免税购物额度提高了，消费者不用再掰着指头计算购买件数了；免税商品的品牌、品类增加了，购物体验更好了。到海南旅游、购物的游客越来越多，市场越来越红火。

2011年4月，我国开始在海南试点执行离岛免税政策，允许乘飞机、火车、轮船离岛（不包括离境）旅客进行一定数量、品种的免进口税优惠购物。10年多来，海南销售免税品超过1000亿元，购物人数2500多万人次，购物件数1.2亿件，游客在海南购买免税品累计节省成本约200亿元。离岛免税政策，不仅为游客带来实惠，也推动海南经济转型，激发消费潜力，发展新兴产业，成为拉动海南经济发展的重要“引擎”。

经济结构加快调整

免税购物规模不断扩大，带动住宿、餐饮、文化娱乐等相关产业发展，有效改善了海南的经济结构

在海南三亚海棠湾国际免税城，游人如织，一些知名品牌专柜前排起了长队。在一家手表专柜前挑选手表的杨先生对记者说：“买一块名贵手表大多需要好几万元，以前免税额度只有3万元，超额部分的税率需要自己承担；去年7月免税额度提高到10万元以后，买绝大多数商品都能在额度内，消费者选择更丰富、购物更畅快。”

自2011年4月实施以来，海南离岛免税政策有过8次调整，政策“含金量”不断加大——

免税额度不断提高。2011年，离岛游客免税购物额度每人每年仅为5000元，后来逐步提高到8000元、1.6万元、3万元。去年7月1日起，增加至10万元。

商品品种逐步扩大。从最初的18种扩大到现在的45种，尤其是去年增加了受消费者欢迎的电子产品等；购物对象不断增加，由最初年满18周岁、乘飞机离岛但不离境的国内外游客，调整为年满16周岁、乘飞机、火车、轮船离岛但不离境的国内外游客。

购物限制越来越少。购物次数从每人每年2次调整为不限次数，从最初的每种商品都有购买数量限制，调整为以额度管理为主，大幅减少有单次购买数量限制的商品种类。

随着离岛免税政策力度加大，海南免税购物市场发展也驶入“快车道”。

免税店多了。2011年4月、12月，中免集团三亚市内离岛免税店与海口免税店有限公司美兰机场离岛免税店相继开业，全省当时只有这2家离岛免税经营主体。到2021年1月，离岛免税经营主体增加到6家，适度竞争的格局初步形成。经过多年发展，全省现有10家离岛免税店，已开业9家。

免税店“大”了。目前，全省离岛免税店经营面积约21万平方米，10年间扩大了30倍，尤其是中免集团三亚海棠湾国际免税城已成为全球最大单体免税店，经营面积达7万平方米，提高了游客承载能力，也优化了门店布局，为消费者提供了更好的购物选择。

2011年，最初的三亚市内离岛免税店只经营不到100个国际品牌，主要集中在香水化妆品领域，销量的85%以上也来自这些产品。如今，海南引进了650个国际品牌，品种上增加了首饰、手表、箱包、服装、电子产品等，消费者不出国门，在海南就能买到越来越多的国际名牌。其中雅诗兰黛、卡地亚、宝格丽、蒂芙尼等20多个品牌单店销售位居全球免税零售第一。

“免税购物成为海南发展的重要‘引擎’。”海南大学人文社科高等研究院执行院长夏锋说，海南在上世纪90年代曾经出现过房地产泡沫，泡沫破裂后，经济一度陷入低谷。摆脱“房地产依赖症”，离岛免税购物等一批好政策可谓“立下头功”。

从2015年开始，海南省委、省政府抓住海南发展的有利时机，以“壮士断腕”的决心来调整经济结构。随着免税购物规模不断扩大，带动了住宿、餐饮、文化娱乐等相关产业发展，海南经济结构调整方向也日益明晰。

统计数据显示，今年一季度，海南省服务业增加值同比增长25.5%，对经济增长的贡献率达78.9%。其中，批发和零售业增加值同比增长64.2%，住宿和餐饮业增加值同比增长42.5%。离岛免税政策还有效增加了社会就业。现在，9家已开业的免税店共有员工9541人。截至2021年3月底，海南省业务范围与“免税”相关的市场主体约1万家，占全国的比重超过40%。

“免税购物大大激发了海南的经济活力。”海南大学经济与管理学院副教授雷俊表示，随着离岛免税政策不断完善，海南旅游购物消费加快提质增效，经济结构有效调整，免税购物已成为海南旅游的一张“金名片”。

消费回流效果明显

10年间，海南社会消费品零售总额年均增长11.5%，同期免税销售年均增长44.6%，明显高于社会消费品零售总额增速

“免税店的最大优势是实惠。从第一家离岛免税店开业以来，各家经营主体就采取在主要客源地城市宣传推介离岛免税购物，加强与酒店、景区、旅行社互动，设立免税购物体验店，举办免税购物节，开设便捷的线上‘新零售’渠道等举措，拓展销售渠道，激发消费潜力。”海南省免税品有限公司副总经理冯玲告诉记者。

点开“三亚国际免税城”微信公众号，记者发现，一些知名化妆品还能“免”上加“免”，除给出免税价外，还能在此基础上再打上六五折，价格很实惠。

2020年，在海南免税购物市场，中国游客海外消费占比较高的手表首饰、箱包服饰、鞋帽皮具等高档商品销售大涨，年销售额同比增长2.5倍。免税品销售结构由香水化妆品占85%，调整为香水化妆品约占50%，首饰、手表、箱包分别占10%。8000元以上免税品销售额比重由过去的约18%提高到现在的25%以上。免税店人均购物金额最初不到2000元，目前已接近1万元。

今年2月，海南省委自贸办会同海南有关部门，积极推动离岛旅客免税购物邮寄送达和本岛居民返岛提货两项重大便利化措施落地实施。

“免税店以旅游促消费、消费促旅游。来三亚玩，除了去看天涯海角、蜈支洲岛等景点之外，三亚海棠湾国际免税城也成为必去的目的地之一。”海南三亚市旅文局调研员唐嗣铣说。时下，购买免税品旅客占海南接待过夜游客比例已超过1/5，免税购物成为国内外游客来琼旅游新时尚，也增强了海南旅游业的国际竞争力。

今年1月31日，海控全球精品（海口）免税城一期顺利开业。“我们营造了温馨的购物氛围，安排客服热线、现场客服两支客服团队，为顾客提供24小时全天候服务陪伴；计划推行人脸识别购物买单、智能彩妆试色机、虚拟现实技术购物，让顾客逛得开心，买得便利！”海南省发展控股有限公司副总经理杨军向记者介绍。

数据显示，2011年至今，海南免税品销售额年均增长约44%，购物人数年均增长约30%，购物件数年均增长约40%。10年间，海南全省社会消费品零售总额年均增长11.5%，同期免税销售年均增长44.6%，明显高于社会消费品零售总额增速。

“去年政策调整力度大，受新冠肺炎疫情影响，离岛免税购物人数同比增长20%，但离岛免税销售275.7亿元，同比增长了104.2%，购物件数同比增长了88%。去年7月新政策实施以来，海南免税商品日均销售超过1.4亿元，同比增长2.7倍。”海南省商务厅相关负责人说。

今年“五一”假期期间，海南离岛免税购物市场持续火爆。据海口海关统计，5月1日至5日，海口海关共监管离岛免税购物金额9.93亿元，购物人次12.1万人次，购物件数134.5万件，同比分别增长248%、141%和229%。

推动境外消费加速回流，免税购物政策效果明显。海南省商务厅有关负责人介绍说：“2011年免税品进口不足全省进口额的10%，而2020年以来，免税品进口超过全省进口额的1/3，跃居各类进口商品前列，成为拉动全省进口增长的主要因素。”

据海口海关统计，2020年海南外贸进出口933亿元，同比增长3%，增速较全国快1.1个百分点。其中，以日用消费品为主的消费类商品进口337.1亿元，增长109%。

专家建议，可以逐步允许更多企业进入海南免税购物市场，通过充分竞争，提高商品和服务质量；进一步拓展免税购物区域，扩大免税商品种类，让免税购物政策惠及更多消费者，促进经济发展。

新兴产业后劲更足

免税购物为高端医疗保健、新型农产品等新业态提供了庞大的消费市场，使中高端消费与新型消费形成互补态势

“我正好在免税店这边购物，想问下冰淇淋果价格怎样，可否实地看看？”“听说乐城先行区能治疗疑难杂症，是不是可以过来咨询一下？”……

随着离岛免税政策不断调整，琼海市“世界热带水果之窗”主打的高端热带水果品牌接到了更多采购商的订购电话，博鳌乐城国际医疗旅游先行区的各大医院、康复机构问询电话不断增加……今年2月，由海南海控免税品集团、一龄集团和众信旅游集团共同打造的跨境免税大药房试营业，开业5天，成交额便超过200万元。

“免税购物人流量的增多，为高端医疗保健、新型农产品等新业态提供了庞大的消费市场，使中高端消费与新型消费形成互补态势，让海南新兴产业发展后劲更足。”中国南海研究院海南自由贸易港研究中心主任于涛说。

国家发改委、商务部日前出台《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，推出22条特别措施，放宽医疗领域、金融领域、文化领域、教育领域及其他领域的市场准入。新兴产业成为海南自由贸易港放宽市场准入的主要受益者。

海南发布《海南自由贸易港投资新政三年行动方案（2021—2023年）》，将通过实施三年投资新政策，在发展旅游业、现代服务业和高新技术产业三大主导产业基础上，将热带特色高效农业和制造业纳入鼓励发展的范围，构建“3+1+1”现代化产业体系。

“我们细化落实海南自贸港建设总体方案，结合首届消博会、博鳌乐城医疗旅游先行区、陵水国际教育岛所具备的优势，充分发挥自贸港政策的叠加效应、联动效应和乘数效应，做好做足购物、医疗大文章，促进国内大健康产业加快发展。”博鳌乐城医疗旅游先行区相关负责人说。

推进离岛免税购物政策顺利实施，既要确保自贸港与境外实现货物、资金和人员等要素自由、高效流动，也要守住安全底线，打击走私、逃税等违法犯罪行为。

海南省委政法委副秘书长朱东海介绍说，海南省委自贸港工委设立了13个风险防控专项工作组，明确时间表、路线图，加强统筹研判，走私风险防控工作组就是其中一个。海口海关缉私部门自2019年11月以来开展了12轮打击海南离岛免税“套代购”走私专项行动，共查获走私商品总案值约2.5亿元。

“我们在动态中研判风险点、做实做细防控预案、建立健全防控机制，毫不松懈地防范系统性走私风险，以制度集成创新推动重大风险防控。”海口海关副关长赵俊伦告诉记者，该关通过预约通关、专人值班，实现离岛免税监管业务随到随办，全力保障热门免税品及时上架销售，服务离岛免税店平稳运营，确保离岛免税政策红利得到充分释放。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)