本报记者 王俊岭

海南自由贸易港生态软件园是海南自由贸易港11个重点园区之一，园区在产业细分方向上定位于“一区三业”：区块链试验区、数字文体、数字健康、数字金融。截至2021年4月底，入园企业数量达到9206家。图为海南自由贸易港生态软件园园区。

新华社记者 杨冠宇摄

近日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》明确，到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模。区块链应用渗透到经济社会多个领域，在产品溯源、数据流通、供应链管理等领域培育一批知名产品，形成场景化示范应用。

工信部信息技术发展司相关负责人表示，“十四五”时期，随着全球数字化进程的深入推进，区块链产业竞争将更加激烈，出台《指导意见》，有助于进一步夯实我国区块链发展基础，加快技术应用规模化，建设具有世界先进水平的区块链产业生态体系，实现跨越发展。

“区块链”角色日益重要

“区块链”究竟是什么，生活中有哪些应用？《指导意见》显示，区块链是新一代信息技术的重要组成部分，是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术集成的新型数据库软件，通过数据透明、不易篡改、可追溯，有望解决网络空间的信任和安全问题，推动互联网从传递信息向传递价值变革，重构信息产业体系。

在物流领域，区块链技术就可以起到溯源、对账、征信等作用。京东物流区块链产品负责人丛庆告诉本报记者，京东物流基于当今主流的区块链底层引擎结合容器化技术，可以依托溯源码为窗口为消费者展示商品的全供应链溯源信息，实现每一件商品都拥有自己特有的区块链“ID身份证”。同时，利用区块链分布式账本技术与电子认证技术，企业还构建了区块链单证平台、区块链对账平台，以及可信仓单服务平台，结合物联网、AI、GIS技术，最终实现物流单据数字化、运营规则合约化、物流数据资产化。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将区块链作为新兴数字产业之一，提出“以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链金融、政务服务等领域应用方案”等要求。

明确22项重点任务

工信部信息技术发展司相关负责人表示，当前，我国区块链技术应用和产业已经具备良好的发展基础，在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。区块链对我国经济社会发展的支撑作用初步显现。但同时，我国区块链也面临核心技术亟待突破、融合应用尚不成熟、产业生态有待完善、人才储备明显短缺等问题。

具体来看，《指导意见》明确了五大方面22项重点任务：

在赋能实体经济上，提出“推动企业建设基于区块链的供应链管理平台”“利用区块链建设涵盖多方的信用数据平台”等目标；在提升公共服务上，拿出“推动区块链技术应用于数字身份、数据存证、城市治理等公共服务领域”“建立基于区块链技术的政务数据共享平台”等举措；在夯实产业基础上，明确“积极参加区块链全球标准化活动和国际标准制定”“培育一批高价值专利、商标、软件著作权”等任务；在打造现代产业链上，给出“培育一批具有国际竞争力的区块链‘名企’”“加快建设区块链开源社区”等政策；在促进融通发展上，列出“加快建设基于区块链的认证可溯大数据服务平台”“发展基于区块链的人工智能训练、算法共享等技术和方法”等措施。

助力经济高质量发展

“我们将劳务用工过程中产生的人脸识别考勤、合约、施工过程、记工单、履职评价等数据信息上链，连接了建筑业相关的监管部门、银行、施工企业等单位，形成农民工务工流程的多方信任机制。”一智科技首席技术官杨航镔介绍，区块链技术保证了数据一旦上链则不可篡改，确保完整准确地记录施工过程，目前已在全国近70个项目进行试点。

《指导意见》提出，到2030年，区块链产业综合实力持续提升，产业规模进一步壮大。区块链与互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术深度融合，在各领域实现普遍应用，培育形成若干具有国际领先水平的企业和产业集群，产业生态体系趋于完善。区块链成为建设制造强国和网络强国，发展数字经济，实现国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。

业内人士认为，区块链技术应用和产业发展，有助于增强中国经济高质量发展的内生动力。

工信部信息技术发展司有关负责人表示，当前，区块链与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等融合发展尚处于早期阶段，融合应用效应有待进一步激活。《指导意见》提出积极推进应用试点、加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养、深化国际交流合作六项保障措施，为地方主管部门提供工作手段和抓手。

(责编：袁勃、牛镛)