本报记者 李 婕

中白工业园什么样？埃及新首都CBD项目进展如何？雅万高铁如何跑起来？海外水电站怎么建？

随着海外业务快速发展，中国中央企业的机构和项目已落地全球180多个国家和地区，一批“明星”项目也为国内外所熟知。而今，随着央企“云开放日”活动不断上新，一座座港口、水电站和一条条铁路、管道全方位呈现在眼前，国内外观众都有机会“云游”四方，体验异国风情，感受开放合作的魅力。

山川、湖泊、城市、街道、人群……随着一幕幕南美风光的变化，秘鲁圣加旺水电站徐徐展现，观众们也将由此开启一段水电站的“探秘”之旅。这是在近日中国三峡集团举办的秘鲁圣加旺水电站三期“云开放日”活动上，一段视频开启的线上“云游”。在各家央企“云开放日”活动中，视频、直播、连线，多平台、多语种发布，让各路观众可以最大程度“身临其境”。

“云开放日”活动都展示啥？认识工程项目、感受社区发展必不可少。

上工地看项目，“秀”出工程“独家秘籍”。开启“云开放”，项目通常都不一般。圣加旺水电站三期就被秘鲁政府列为关乎国家利益的重点项目，正式投产后，将为秘鲁南部地区约3.5万户家庭提供清洁能源，相当于每年减少33.8万吨温室气体排放。“云开放”活动中介绍了中秘双方互相吸取对方丰富的工作经验，创造性地采用新技术，不仅缩短工期、提高了效率，还有利于环境保护。开始施工之前，水电站对空气、水、噪音以及动植物进行监测，记录存档了334种动物和105种植物资料，对当地动植物和生态环境的保护落到实处。

在尼日利亚拉伊铁路项目上，透过屏幕，数十名当地员工身着橙色工作服，一边紧张地进行钢筋绑扎，一边有节奏地叩击说唱，热火朝天的工作气氛扑面而来；在柬埔寨桑河二级水电站项目上，水电站的发电原理、水库防洪抗旱、调节水资源等方面的功能一一呈现；在中白工业园的直播连线中，园区里正进行无人车的道路测试，高端制造和科技研发的场景尽在眼前……难怪网友打趣这是“360度的环球之旅”。

工程效应好不好，社区感受最真切。“我们餐厅负责100多人的餐食，其中早餐、午餐和晚餐各100份；在这里工作可以补贴我的家用，而且为孩子挣出了学费。”在圣加旺三期水电站餐厅工作的一位负责人说。住宿、交通、餐厅、车辆租赁和重型设备租赁……项目建设催生了众多配套服务需求，也直接促进当地社区居民的就业和收入增长。

“德阿风电项目建设运营期间，为我们创造了就业机会，在帮助中小企业发展方面发挥了重要作用。”在国家能源集团龙源南非公司“云开放日”活动中，当地人同样展示了项目带来的变化。致力于当地社区发展，成为不少央企在海外共同的努力方向。

一次次开放互动，引得中外网友纷纷点赞。

中国铁建中国土木尼日利亚拉伊铁路“云开放日”活动当天，尼日利亚总统数字新媒体特别助理在社交平台上与大家互动：“今天尼日利亚拉伊铁路跟大家‘云开放’，希望更多的人来参与。我曾经坐过三次中土线路上的火车，体验真是太棒了。”

“开放日非常具有启发意义。”“让我们老百姓能随时跟进项目进度，这种活动请经常举办。”许多网友写下了类似的留言。

近年来，中央企业大力推进国际化经营，同时不断加强与当地社区的沟通交流，赢得相互信任和尊重。“中央企业‘云开放日’活动，也是企业以诚意开放姿态追求互赢目标的一个尝试。”一位央企负责人表示。

(责编：袁勃、牛镛)