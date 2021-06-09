人民网北京6月9日电 （记者李彤、实习生陈诗仪）“我国养老制度不断完善发展成绩斐然。”“人口老龄化和新型城镇化对探索养老金体系建设，提出了新的要求。”近日发布的《养老金发展指数（2020）》报告（以下简称《报告》）建议，要加快完善多支柱养老金体系建设，提升家庭整体养老储备能力，唤起人们提高养老储备的意识和行动。

《报告》重点研究了京津冀、长三角以及珠三角地区三个经济区域，探讨经济上较有活力、劳动力资源较为丰富且养老保险制度发展外部约束较少的区域，在未来养老金发展完善上的可能路径。

研究发现，在第一支柱方面，京津冀地区城镇职工基本养老保险接近实现全覆盖目标，珠三角地区养老金待遇水平最高，京津冀地区待遇水平和全国平均水平相近，珠三角地区养老缴费负担最轻。

《报告》建议，加快完善多支柱养老金体系建设，把个人养老储备能力和意愿有效转化为制度性的养老储备；充分考虑养老储备能力与家庭收入能力以及赡养老人、抚养子女负担之间的关系，进一步提高“一老一小”保障水平，提升家庭整体的养老储备能力；汇聚行业合力，加强养老金融教育、普及养老金融知识，尽快从各个维度唤起人们提高养老储备的意识和行动。

“人口普查数据出来之后，养老的话题备受关注。”在会议上，银保监会人身保险监管部一级巡视员刘宏健表示，商业保险是促进养老保障体系建设的重要力量，近年来我国持续推进个人税收递延型的商业养老保险试点，不断创新产品和服务，开展老年人住房反向抵押养老保险，包括投资医疗养老机构，积极参与养老保险第三支柱的建设。

“最近大家关注到银保监会印发了开展专属商业养老保险试点的通知，从6月1号开始试点，这是银保监会推动养老金融改革的具体工作。我们有信心、有决心在守住风险底线的基础上，推动行业持续探索社会需求，创新产品服务，提升供给质量，高质量推动养老保险第三支柱建设。” 刘宏健说。

参会嘉宾表示，随着养老保障体系顶层设计不断完善、十四五期间国家战略加快落地以及中国资管行业蓬勃发展，都将为第三支柱带来新机遇。未来，保险业可通过以“账户+产品”为载体，以“资金+资产”为抓手，以“生态+服务”为平台，打造保险业专属的综合服务方案。

据介绍，《报告》由中国银行保险报和长江养老联合发布，由中国社科院世界社保研究中心提供学术支持。

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