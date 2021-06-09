人民网北京6月9日电 （记者李彤）“保护金融消费者权益，需要行业监管和用户教育齐头并进。”“金融宣传教育需要进行结构化、多元化设计。”在近日举办的“数字金融领域消费者权益保护专题研讨会”上，多位参会嘉宾表示，在数字金融迅猛发展的背后，要进一步加强监管指引和行业自律，提升金融消费者的抗风险能力。

金融消费者权益保护需齐头并进

据研讨会介绍，目前我国有9.89亿网民成为数字金融的普惠者，享受着数字金融为生活创造的便利。同时，在2020年银保监会罚没的22.75亿罚款中，理财业务也是重灾区，诸多超大额罚单都涉及理财业务。

对此，中国人民银行金融消费权益保护局综合处处长孙崇昌表示，在金融行业数字化升级阶段，既要保障科技创新与产业赋能的效率，又要切实保护消费者的权益不受损害。这就需要行业监管和用户教育齐头并进，共同推动金融产业走向更规范的道路。

站在行业协会角度，中国互联网金融协会副秘书长朱勇说：“要完善金融消费者权益保护的管理标准，积极完善基础设施，期待未来监管、学术与市场等主体积极合作，共同推进金融消费者权益保护工作。”

“金融消费者权益保护是全世界面临的问题，中国率先探索解决方案，正在为全世界做出表率，未来需要在技术与教育两方面加强努力，持续探索。”清华大学金融科技研究院副院长、国家金融研究院中国保险和养老金研究中心主任魏晨阳说。

提升金融消费者权益保护意识

在监管指引、行业自律逐步加强的同时，从业机构也在积极培育金融消费者自我保护意识。

围绕加强金融消费者教育，尔湾科技联合创始人白柏表示，我国投资市场是以“散户”为代表的中小投资者为主，他们在资金实力、信息获取、风险承受能力方面相对弱势，合法权益容易受到侵害。借力互联网技术和平台，能够进一步提升消费者的金融保护意识。

中国社会科学院国家金融与发展实验室副主任杨涛认为，在数字化时代下，群体差异性越来越大，金融宣传教育需要进行结构化、多元化设计，这是有待需要解决的问题。在供给侧应该增加违规成本，需求侧要加强对用户的保护举措。

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