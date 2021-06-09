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多部门部署启动“净网”集中行动 促进网络风清气正

刘彬
2021年06月09日08:03 | 来源：光明日报
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原标题：多部门部署启动“净网”集中行动 促进网络风清气正

　　为促进网络环境更加积极健康、向上向善，近日，全国“扫黄打非”工作小组作出安排，中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局即日起至国庆节前，开展“净网”集中行动，专项整治网上有害信息和不良内容，着力唱响网络主旋律、弘扬网络正能量。

　　全国“扫黄打非”办公室通报指出，此次“净网”集中行动由中央有关部门依据监管职责、任务分工分别开展，将通力配合、集中力量、迅速行动，重点整治网上涉历史虚无主义、涉黄涉非、涉低俗等有害信息，深度清理有悖社会主义核心价值观的网络内容，着力为庆祝建党百年营造良好的网络环境。

　　同时，全国“扫黄打非”办公室向外通报“净网2021”专项行动中查办的首批典型案件。通报称，今年以来，“扫黄打非”部门以“新风”集中行动为平台，组织开展“净网2021”等专项行动，深化对网络直播、社交、论坛社区、网络漫画等领域的清查工作，取得了阶段性成效。截至5月底，监管部门累计处置网络有害信息155万余条，取缔关闭非法网站6400余个，查办涉网“扫黄打非”案件960起，全国“扫黄打非”办公室联合公安部、文旅部等部门挂牌督办重大涉网案件70起。

　　为发挥案件宣传的警示教育作用，全国“扫黄打非”办公室从各地查办的“净网”案件中筛选七起典型案件，面向社会公布。该七起案件分别是：江苏灌南查办某团伙利用微信公众号传播淫秽物品牟利案；上海查办“8·31”传播淫秽物品牟利案；山东莱西查办贺某等利用色情直播平台传播淫秽物品牟利案；湖南绥宁查办“11·10”传播淫秽物品牟利案；湖北麻城查办“8·06”利用色情App帮助信息网络犯罪活动案；江苏无锡查办张某某涉嫌传播淫秽物品牟利案；福建建瓯办结蔡某某等人传播淫秽物品牟利案。

(责编：赵超、吕骞)

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