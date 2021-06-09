张智华

原标题：倍速看视频，年轻人在赶什么

近日发布的有关网络视听研究报告显示，截至2020年12月，中国网络视听用户规模达9.44亿人，较2020年6月增长4321万人，网民使用率为95.4%，短视频用户达8.73亿人；用户平均每天花两小时看短视频，28.2%的网络视频用户不按原速观看视频节目，00后群体近4成选择倍速观看方式。

这些倍速看视频的年轻人到底在赶什么？现在年轻人的工作、生活节奏较快，用快进的方式观看网络影视，表明他们的影视感、互联网思维、网感逐步增强，鉴赏、分析网络影视的水平不断提高，能够准确判断各种网络影视内容对自己具有什么价值。用正常速度观赏优秀或是良好的网络影视，用倍速观看制作水平一般的网络影视，不把时间浪费在较差的网络影视上，正是网络世界的观影现实。

这种观影现实，无疑给网络影视行业敲响了警钟。从接受美学来看，网民倍速观看视频，将倒逼有关网络影视创作团队尊重网民需求，不断提高制作质量。包括短视频在内的网络视频节目在叙事、表演、摄影、剪辑等方面都要适当加快节奏，不断提高品质。网络电影、网络剧、网络节目、网络短视频在文化多样化的基础上进行精品化，有助于挤压拖泥带水的部分，避免冗长拖沓，并保留精华。

网络影视的一大特点就是与观众紧密互动，重视观众的建议与意见。有关网络影视创作团队对此不能熟视无睹、充耳不闻。部分网络影视为了获取广告等经济利益，故意增加长度，有意注水，但在实际观看过程中，青年网民对此并不买账，甚至有观看者在弹幕与网络社区论坛上发表点评，要求有关网络影视适当加快节奏。如此，网络影视创作团队、网络平台与广告商等各方都难以实现各自的预期。

事实上，一些创作者与网络平台也注意到此类呼声并付诸行动。近年来部分网络电影、网络剧、网络节目、网络短视频等注重短小精悍，短剧集所占比例有所增加，并且根据剧情需要进行剪辑，巧妙设置悬念，增添观众的好奇感，符合青年网民的生活节奏与观赏心理。

当然，也要看到，年轻人倍速看网络视频，不单纯是视频质量的原因，也与部分年轻人的浮躁心理密切相关。他们观赏有关网络影视，包括一些优秀的网络影视，只求了解其大概，不求甚解；只知其然，不知其所以然，因此也难以获取有关网络影视尤其是一些优秀网络影视的精髓。这不得不说是一件憾事。

（作者：张智华，系北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师）

(责编：赵超、吕骞)