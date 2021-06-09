郭 言

原标题：企业发展需筑牢安全“防火墙”

继网络黑客攻击美国大型燃油运输管道运营商科洛尼尔公司、导致美国宣布进入国家紧急状态之后，日本东芝法国分公司、全球最大肉类供应商JBS也相继遭到黑客组织攻击，引发全球对网络安全的广泛关注和深度忧虑。

这种担忧并非杞人忧天。只要仔细梳理就能发现行业巨头被黑客攻击带来的巨大负面影响。科洛尼尔公司运营的燃油管道长达5500英里，主要将汽油和其他燃料从得克萨斯州运往东北部地区，其所提供的燃油约占东海岸燃料消耗总量的45%。黑客攻击造成该公司向美国东部沿海各州供油的关键燃油网络被迫关闭近一周，影响约5000万人。东芝在被勒索软件攻击后，黑客组织声称其窃取的数据超过740GB，内容涉及管理信息、新业务以及个人数据。JBS公司服务器遭黑客攻击，导致其美国和澳大利亚部分工厂暂停作业。因其产品出口到150多个国家和地区，如此大面积停产，或将让刚刚走出疫情阴霾的全球肉类供应链再次遭受严重冲击。

伴随企业智能化、数字化、物联网进程加速，本应防范能力更强、技术水平更高的企业网络安全，为何如此“不堪一击”？

科学技术水平日益发达的今天，无论是企业还是个人，面临的网络安全环境也愈发复杂。研究表明，软件漏洞是病毒渗透企业防御体系的重要突破口，而传统的防御手段存在防护空窗期，给关乎企业根本利益的核心数据再加一层保险至关重要。如今，网络漏洞和攻击方式层出不穷，光靠“封堵查杀”的传统手段已难以应对。因此，定期进行安全预警，并制定专门的响应策略必不可少。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。构建并确保安全的网络环境，不仅需要基础设施、核心技术、社会管理和法律治理等系统“升级”，还需要人才的加持。筑牢安全屏障有了这些整体支撑，发展才能在安全“防火墙”的庇护下行稳致远。

我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中多次提及“网络安全”，并明确提出，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。网络安全已成为未来中国发展和建设中重要的工作方向之一，更是国家安全的重要组成部分。

(责编：赵超、吕骞)