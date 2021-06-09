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原标题：摆脱土地财政过度依赖需实招硬招

国有土地使用权出让收入的统一划转备受关注。从长远来看，地方政府应积极摆脱对土地财政的过度依赖，这需要改革完善土地相关制度和政策。

近日，财政部、自然资源部、税务总局、人民银行发布通知，决定将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入等四项政府非税收入统一划转税务部门征收。四项政府非税收入的划转，有助于提高征管效率、统筹财政资源。四项政府非税收入之一——土地使用权出让收入的统一划转备受关注。

实际上，土地使用权出让收入仍归地方政府使用。通知指出，四项政府非税收入的征收范围、对象、标准、减免、分成、使用、管理等政策，继续按照现行规定执行。土地使用权出让收入只是征收部门出现变化。

当前，土地使用权出让收入仍然是地方财政收入的重要来源，国有土地使用权出让收入的增长给地方财政收入提供了强大支撑。地方政府通过出让土地获得土地使用权出让收入，此外还获取与土地相关的各种税费收入，这被人们通俗地称为土地财政。今年前4月，国有土地使用权出让收入21383亿元，同比增长35%。

许多城市都存在对房地产行业和土地出让收入过度依赖的状况，地方政府需要通过土地财政弥补地方财政缺口，用于基础设施建设。不可否认，土地财政作为地方财政收入重要来源，为地方发展筹措了资金。地方政府通过土地使用权出让获得高额土地出让金，房地产行业产业链长，对一方经济的拉动作用明显，见效快，各地对于推动房地产市场快速发展有相当积极性。

过度依赖土地财政有很多弊端。对于土地资源稀缺的城市而言，土地出让时的高溢价，导致地王频现，地价上涨自然推高房价。地价与房价不断上涨，金融杠杆持续加码，房地产市场积累泡沫，风险持续加大。地价和房价持续上涨，也导致房地产市场吸引大量资本进入，资金过度向房地产行业集中，对于实体经济会产生一定挤出效应，影响经济发展后劲。更有甚者，一些三四线城市房地产市场已经出现了供大于求，却仍不愿摆脱对土地使用权出让和房地产行业的依赖，继续进行无序扩张，极易引起当地住房供给过剩。

对土地财政的过度依赖还会加剧地方政府债务风险。地方政府通过土地融资获取资金，可能导致地方政府债务金额持续增高。土地使用权出让收入是地方政府偿还债务的重要来源。房价上行，收入稳定，一旦房地产市场低迷，地方政府偿还债务就可能面临困难。

从长远来看，地方政府应积极摆脱对土地财政的过度依赖，这需要改革完善土地相关制度和政策，是房地产市场长效机制建设的重要内容。土地供给不足的城市应该以住房需求为导向配置土地资源，增加住房建设用地供给。应该盘活存量，优化城市工业用地、住宅用地和商业用地结构。发展住房租赁是大势所趋，我国正在探索利用集体建设用地进行租赁住房建设，也已经提出，土地供应要向租赁住房建设倾斜。

今年以来，土地出让方面最显著的变化当属在22个城市实施的“两集中”政策。即集中发布土地出让公告，集中组织土地出让活动。此举旨在增加土地出让的透明度，稳定房企对未来土地市场的预期。不过，从实际效果来看，首轮集中供地一些城市出现火爆场面，众多高溢价率地块被拍出，“两集中”是否能达到政策预期尚需进一步检验。

(责编：赵超、吕骞)