刘 瑾

原标题：中国棉花：稳产销 树标准

采棉机在新疆阿克苏地区沙雅县的一处棉田进行采收作业（2020年10月摄）。新华社记者 胡虎虎摄

目前，全国棉花正进入生长阶段，此前的“棉花风波”也悄然淡去。喧嚣过后，新疆棉花还好吗？今年棉花种植和销售是否受影响？如何从根本上解决中国棉花受制于人的问题？专家表示，稳产提质、自建标准是中国棉花行业未来发展的大方向。

新疆棉农植棉意向增长

3月份，中国棉花协会对全国共2764个定点农户进行了第四次2021年全国植棉意向调查。

调查结果显示，全国植棉意向面积为4367.55万亩，同比下降4.99%，较上期调查减少202.32万亩，降幅较上期扩大4.4个百分点。其中，新疆棉农植棉意向面积同比增长0.61%，涨幅较上期缩小0.88个百分点。

对此，中国棉花协会副会长兼秘书长王建红在接受记者采访时表示，从种植面积来看，全国是下降的，但新疆保持了增长。在棉花目标价格补贴制度保障下，新疆棉农植棉积极性和生产进度没有受到太大影响。

中国棉花协会的数据显示，2020年中国棉花产量592.37万吨，进口235万吨，出口3万吨，消费810万吨。近年来，新疆棉花种植面积持续增加，已成为中国棉花最重要的产地。2020年新疆棉花产量达到516.1万吨，占全国棉花产量的87%。

不仅总产量位居全国第一，新疆棉花单产也是领先的，2020年为137.5公斤/亩，较全国平均单产高10.6%。记者注意到，在新疆大多数棉花产区，从平地整地、精量播种、无人机打药到高效节水滴灌、棉花采收，全程可以实现机械化、智能化作业。

新疆生产建设兵团第七师131团的吕建春，4年前承包了1000亩地种棉花。这片位于伊犁哈萨克自治州奎屯市的棉田，在没有自然灾害和异常天气的情况下，每年能给他带来50万元至80万元的收入。

“国家有补贴，保险还能分担风险，种植棉花收益还是可以的。明年承包到期后，如果调整后的租金在可承受的范围内，我会继续承包。”吕建春表示，2020年的预补补贴已经到手，目前在等待清算补贴。

吕建春说，自己承包棉地的播种、打药、犁地、采摘全程实现机械化。“以前1000亩地人工采摘要两个月，现在机采3天就完成了，非常方便。”

数据显示，截至2021年2月底，新疆棉花的机采率已达80.07%，其中自治区为71.22%，兵团达到94.93%。

棉花及制品销售火爆

“最近棉花价格上去了。”新疆巴州国欣棉业有限公司加工厂厂长刘一告诉记者，公司有七八万亩棉田，也有独立的轧花厂。去年加工了1.6万吨左右的皮棉，目前销售了8000多吨，库存7000多吨。

刘一表示，目前销售渠道很通畅，并不担心销售问题，主要还是看市场行情，高了就出，预期还会涨就放一放。

“去年，新疆新上了一批轧花厂、生产线，籽棉供不应求。”王建红表示。

终端品牌商对新疆棉花也是大力支持。国产品牌李宁一直把采用新疆棉写在标签上——“该面料采用新疆优质长绒棉，配合独特织法工艺，赋予面料优异性能”。

在电商平台上，新疆棉花及棉制品也受到广大消费者追捧。新疆直发、新疆出品等标识被打在最显眼的位置。新疆棉被、新疆被芯作为主打品类，初步统计已有近20个商家的销量突破了10万件。

“棉被卖得好，我们临时增加了4名工作人员打包和发送快递。”新疆尉犁县众望纺织有限公司店铺负责人杨广云介绍，店铺每天的网络销售量都在400单以上。

中国棉花及棉制品不仅供应国内市场，也早已供应世界市场。今年一季度，我国出口纺织品服装同比增长约44%。

生产管理标准发布

生产端紧锣密鼓，销售商全力以赴，中国棉花并不缺订单。但是，标准缺失、被动受制的局面不容忽视。

“2019年3月份，瑞士良好棉花发展协会（BCI）暂停对新疆棉认证工作的消息一出来，我们意识到必须建立中国自己的棉花行业可持续标准体系，不能受国外标准的制约。”王建红表示，中国棉花协会决定在原有“中国棉花”品质证明工作的基础上，做中国自己的棉花可持续发展项目，制定自有棉花可持续生产标准。

据了解，国际上并没有通用的国际棉花生产标准，但一些国家有自己的棉花生产标准。

王建红介绍，“中国棉花”可持续生产标准与其他标准最大的不同之处有二：一方面能够改进中国棉花生产水平，另一方面提升中国棉花品质，为下游纺织企业提供更加优质的原材料。

当前，新疆棉花依然存在品种多杂、种植管理不配套、加工产能过剩等问题，对质量造成一定影响。4月30日，中国棉花协会正式发布《“中国棉花”生产管理规范》，目的就是通过对生产端的规范管理，携手优秀涉棉品牌企业共同打造“中国棉花”品质国货，让更多人了解中国棉花。

王建红表示，规范本身是“中国棉花”可持续发展项目的一部分，是“中国棉花”可持续生产管理体系中关于籽棉生产标准的部分。接下来，协会还会陆续制定和发布一系列标准和规范。通过“中国棉花”可持续发展项目，建立起中国自己的棉花生产、认证、品牌管理体系，提升棉花可持续生产水平，推动我国棉花产业的现代化转型和促进国产棉消费。

(责编：赵超、吕骞)