桑彤、周念坤

原标题：猪肉价格持续下跌，肉制品“走”向何方？

农业农村部数据显示，通过对全国500个县集贸市场和采集点的监测，6月份第1周，全国猪肉平均价格为29.45元/公斤，比前一周下降4.7%，同比下降36%。

在上海市徐汇区伊丽包子铺，早餐时刻，消费者正在排队购买包子。店主陈先生介绍：“肉包子两块五一个，素包子两块一个，已经大半年没有调整过价格了。”

不只是肉包子，记者走访多家超市、便利店发现，熟食、火腿肠、香肠等猪肉制成品价格也没有随着此轮肉价下跌而下调。

在上海一家家乐福超市，重量为320克的金锣肉粒多香肠售价为16.8元，400克的双汇王中王优级火腿肠售价为13.8元。导购员王春霞说，这些产品近期均未进行价格调整。从销量上来看，也基本保持平稳。

在投资者关系互动平台上，有投资者向双汇发展提问：生猪价格今年大幅下跌，对企业产品成本和售价有什么影响？双汇发展回复：猪价下降有利于屠宰业和肉制品降低成本。生鲜产品的价格会随行就市，包装肉制品的价格相对稳定。

“超市里的优质五花肉，去年最高到过三十七八块钱一斤，现在降了十多块钱。为啥火腿肠、熟食价格没有降呢？”68岁的上海市民赵先生有些不解。

对此，部分商户、企业表示，主要是出于分摊前期成本、保持终端价格稳定等方面的考虑。

——分摊前期成本。伊丽包子铺店主陈先生说，他的包子铺每天要采购猪肉40斤左右，采购价格已从前期高点的每斤二十六七元，降到如今的每斤十八元左右。“肉价高的时候，肉包子也卖两块五。那时没有涨价，现在也不会降价。”

陈先生告诉记者，肉价高时，他所经营的店铺大约有三个月，卖肉包子不赚钱甚至每个要亏损0.1元左右，如今可把之前的损失弥补回来。

——保持价格稳定、维护品牌形象。在武汉一家中百超市的冰冻区，重量为720克的韭菜猪肉、荠菜猪肉等馅料水饺售价均为每袋24.9元。导购吴小姐说，她常年负责速冻食品区域，很少有因肉价变化而导致水饺价格变动的情况出现。“如果今天涨、明天降，消费者会觉得你家的产品是不是有问题，反而不会买。”

一家生产火腿肠的上市公司相关负责人也表示，保持终端价格基本稳定，对于维护企业品牌形象有重要作用。“以火腿肠为例，如果价格调整过于频繁，会对经销商体系产生一定冲击，不利于最终销售业绩。”

——价格不降，但会采取促销措施向消费者让利。一家连锁熟食企业高管告诉记者，该企业用量比较大的是猪头肉、猪蹄和猪耳朵等原料，近两年价格保持平稳。“一方面，我们和上游的新希望、温氏等养殖企业有长期合作关系，采购价格并不像市场波动那样剧烈。另一方面，在肉价大幅下降的情况，我们的熟食产品虽然不降价，但会采取会员八八折优惠，特定日期买三送一等促销措施，向消费者让利。”

由于猪肉价格对居民消费价格指数（CPI）影响较大，各方对此高度关注。相比之下，肉制品价格基本属于市场定价，政府干预较少。

开源证券分析师黄子航说，食品企业在定价策略方面，有的基于成本定价，有的则基于需求定价。“所以，原料价格的下跌并不一定导致制成品价格下调。当然，猪肉价格如果保持稳定，对下游行业来说也是有利的。”

农业农村部近期表示，未来将引导区域科学规划生猪养殖布局，加强生猪产销规划衔接。鼓励探索销区补偿产区的长效机制，支持主产省份发展生猪生产，并推进生猪养殖标准化示范创建。

（参与采写：桑彤、周念坤）

(责编：赵超、吕骞)