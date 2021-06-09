张辛欣

原标题：大国制造，步履铿锵

仰望太空，天问一号着陆火星，天舟二号货运飞船与天和核心舱实现快速交会对接；俯瞰大地，智能高铁京雄城际铁路全线开通运营，白鹤滩水电站大坝全线浇筑到顶。

党的十八大以来，科技发展日新月异，信息技术加速与工业深度融合。从高端装备、重大工程到基础材料、精密仪器，中国制造体系逐渐完善、结构优化升级、竞争力与日俱增。不断向高质量发展攀登的大国制造，步履铿锵。

大国重器彰显硬核实力

2020年12月27日，雄安站内，复兴号高速动车组列车发出，驶向北京西站。

广泛应用新一代移动通信等设备，智能化设计达70余项……京雄城际铁路全线开通运营，不仅将北京与雄安紧紧连接，更作为智能高铁的新标杆，向世界展示中国制造的新名片。

一个国家的竞争力，很大程度上体现在制造业水平上；大国重器，是制造业综合实力的有力证明。

回望新中国成立之初，我国工业基础薄弱、技术落后，只能生产少量粗加工产品。如今，我国创建了门类齐全、具有一定技术水平的现代工业体系，在重要领域形成了一批产能产量居世界前列的工业产品。

自航绞吸船“天鲲号”投产，国产大飞机C919、AG600水陆两栖飞机相继成功首飞，“奋斗者”号万米深潜……特别是党的十八大以来，一批批装备制造业领域的国之重器亮相，从逐梦深蓝到砺剑长空，从技术攻克到应用探索，每一项突破都是自主创新的有力见证，映照了一国制造的步履铿锵。

2017年，我国成为第二大国际专利申请国；2019年，我国位列全球创新指数排名第14位……一个个闪亮的数字背后，是中国制造创新能力、发展实力的不断攀升。

“我国制造业创新从跟跑为主，进入跟跑在加快、并跑在增多、领跑在涌现的新阶段。”工信部新闻发言人黄利斌说。

智能升级释放发展潜力

6月2日，华为发布多款搭载HarmonyOS 2（鸿蒙）的新产品。

作为新一代智能终端操作系统，鸿蒙为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的“语言”，让应用创新更加便捷。华为表示，已有300多家应用和服务厂商、1000多家硬件厂商共同参与到鸿蒙生态建设当中。

智能终端操作系统的发布，是产业智能化升级的缩影。

数字化、智能化步伐提速，不仅孵化了新的业态、激发了很多创新，数字技术与制造业深度融合，更是改变了生产方式、催生了新的空间。

化纤制造商恒逸石化下属工厂里，工段长王礼娜有些不适应：一个月前，她的工作还是拿着强光手电筒肉眼检测化纤丝，现在只需坐在流水线旁，看着智能质检设备将“异常”的产品送来复检。从一群人到一台设备，借助百度智能云将光学成像与算法结合，恒逸石化实现产品智能质检和自动筛查。

智能协同，不仅意味着效率提升，也在很大程度上推动工业生产的绿色转型和节能减排。

将扬尘噪音监测系统与智慧工地喷雾降尘关联使用，中建三局北京公司保定深圳园项目实现多方降尘，节约增效；通过智慧用电平台设计个性化用电方案，工业边缘计算采集分布式能源等数据，国网杭州市萧山区供电公司助力制造企业实现错峰用能，打造“零碳工厂”；将自主研发的温水水冷技术应用到高性能计算平台，联想用科技降低计算、存储能耗……

工信部数据显示，截至3月底，企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达52.1%和73%，工业互联网平台连接工业设备总数达到7300万台。到2023年，工信部将在10个重点行业打造30个5G全连接工厂，推动工业和信息化加速融合。

格局之变拓宽未来空间

2020年12月29日，当3000多台笔记本电脑载满最后一辆物流车，联宝（合肥）电子科技有限公司全年营收突破1000亿元——合肥“千亿企业”宣告诞生。

新型显示、电子信息、集成电路……围绕“芯屏器合”的产业战略加快布局，2020年合肥GDP突破万亿大关，战略性新兴产业增加值占规上工业比重超50%。

近年来，不少地方在立足自身禀赋的同时打破传统，布局新兴产业，打造创新生态，将自身融入区域协调发展。合肥是我国制造业格局不断升级的写照。

依靠科技创新，湖北集成电路、智能制造等战略性新兴产业快速成长；湖南工程机械、先进轨道交通产业竞争力显著增强；前不久，长三角自由贸易试验区联盟在上海成立，携手打造生物医药等产业联盟，为制造业创新、开放增添新注脚。

区域发展空间释放，产业格局不断优化。

建设智能制造中心和智慧供应链体系，形成产业链协同配合，vivo具备年产近2亿台智能终端设备的生产能力；大型企业建平台，中小企业上平台，共享开放的合作模式逐步走俏……“大中小企业创新协同、产能共享、供应链互通的产业生态不断完善。”工信部中小企业局局长梁志峰说。

风雨兼程，大国制造步履铿锵。坚持新发展理念，坚定创新升级，新起点上，中国制造在实现高质量发展的路上奋力前行。

(责编：赵超、吕骞)