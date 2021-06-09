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滴滴程维：落实安全生产月要求 自筛查、不松懈

2021年06月09日08:25 | 来源：人民网
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今年6月是全国第20个“安全生产月”，主题为“落实安全责任，推动安全发展”。滴滴出行安委会积极响应，近日组织召开“安全生产月工作部署会”，就即将到来的端午假期和暑期出行安全保障工作进行讨论，要求各个部门、各地分公司严格落实企业安全生产主体责任，为司乘提供更安全的出行环境。

滴滴出行CEO、集团安委会主任程维在会上表示，安全一直是滴滴最重要的课题，要时刻牢记对每一位乘客、每一位司机和他们背后的家庭负责，绝不能松懈。对内持续打磨安全制度体系，让安全文化深入每个滴滴人的骨子里；对外持续开放透明，接受监督，知行合一。

“安全是一项长期的工作，再重视都不为过。滴滴业务多元化，安全风险也多种多样。我们每周一的第一个早会用来讨论安全话题，不论是用户投诉的处理，还是事件复盘，都是提醒我们时刻对安全保持万分的敬畏和警惕，不低估任何一个小问题，思想松懈的时候就是最危险的时候。6月份要借助安全生产月的契机，持续自我筛查，守住安全防线。” 程维说。

据介绍，一直以来，滴滴不断加大安全专项经费投入，推动线上、线下安全能力的提升和安全体系的完善。在行程开始前，做好司机、车辆的准入把关；在行程进行中，滴滴通过行程中录音录像、110报警、紧急联系人、行程分享和行程中风险识别及干预等多项安全功能和措施，努力为每一次安全出行保驾护航。 同时，滴滴还自行研发了司乘安全出行智能保障系统“图灵”，该系统会主动识别订单中可能存在的异常和风险点，包括路线偏移、长时间停留、提前结束订单等情况，并迅速进行风险评估。基于图灵识别出的风险等级，平台会依次做出不同级别的干预。此外，在交通安全方面，滴滴积极响应 “一盔一带”安全守护行动，通过线上提醒、线下培训等方式推广头盔和安全带，并联合各地交警部门持续行动，提升司乘安全意识。

(责编：董童、李源)

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