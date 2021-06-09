人民网北京6月9日电 (记者杜燕飞)记者从国家外汇管理局获悉，日前，国家外汇管理局黑龙江省分局（以下简称“黑龙江省分局”）面向黑龙江省所有涉外市场主体，深入开展为企业纾困解难“春天行动”，推动“我为群众办实事”实践活动走向深入。

据介绍，为找准查实“急难愁盼”事，黑龙江省分局依托“问卷星”平台实现问卷电子化，全省2341户涉外企业（占比72.2%）和2083名个人（占全省居民办理涉外业务月均值的53.8%）填报电子调查问卷4424份。组织专人及时梳理问卷，对问题进行分类汇总，并逐一开展电话核实。同时，指导相关中心支局实地走访相关重点企业13户，暗访办理业务居民26人，累计形成有效记录236份。通过问卷分析和走访暗访结果，共梳理出异地企业办理对外付款、规避汇率风险等45个方面215个问题。

针对集中反映的银行业务办理审核时间长、流程繁琐等问题，黑龙江省分局指导7家银行落实“一次性告知”制度；针对个别市场主体对外汇政策理解不到位问题，先后组织5场银企座谈会，举办3场政策宣讲视频会，对32家企业进行“一对一”政策解读，有力提高政策传导直达效率。同时，编印典型问题解决案例，扩大知晓面，确保真办事、见实效。

同时，黑龙江省分局在政策和制度许可范围内千方百计为市场主体排忧解难。比如，运用资本项目收入便利化政策，协调经办银行通过“先付后审”方式，解决某公司因发票开具周期较长导致资金支付受阻问题；深入部分企业，召开“送政策、送服务、解疑难”座谈会，利用案例分析方式，从账户架构、记账管理等方面进行具有针对性的业务辅导，帮助企业提升开展跨境资金集中运营业务能力。

为提升市场主体满意度，黑龙江分局综合运用排查核实、跟进督办、电话回访等方式，跟踪了解问题解决情况及工作服务对象的满意度；组织开展个人外汇便利化政策首月执行情况督导检查，及时纠正个别银行工作不规范问题，提出优化业务流程等政策建议；依托跨境金融区块链服务平台，推出“服务贸易税务备案信息银行核验功能”，有力提升金融机构服务贸易对外支付的便利化水平。

此外，黑龙江分局进一步畅通问题反映渠道和快速解决通道，建立健全“救急难”工作机制，随时随地帮助涉外主体解决实际困难；通过集合外汇管理、征信管理、反洗钱、纪检监察等部门的工作合力，加强制度建设，先后推出优化资本项目业务办理程序等6项指导性意见，制定经常项目外汇业务银行办理规范25条112款，涉及货物贸易外汇收支、个人结售汇等6个方面，有效提升金融支持实体经济的能力。同时，积极支持和推动银行构建常态化业务辅导机制，鼓励银行创新产品、创新工具，为市场主体提供汇率避险咨询、审核资料翻译等增值性金融服务，满足市场主体日益增长的外汇服务需求，确保“外汇为民”真正落到实处。

“‘春天行动’让我们深刻认识到，践行‘金融为民’理念、为群众办事，要聚焦‘急难愁盼’实际问题，精准施策，跟踪问效。”黑龙江分局有关部门负责人表示，要主动接触市场主体，推动工作重心下移，形成“不等问题找、主动找问题”工作思路，深入了解其难点堵点痛点，综合施策，优化服务；要紧紧抓住金融机构这个责任主体，督促指导金融机构改善内部管理、改进金融服务，确保及时准确推动外汇政策落地；加强政策分类指导，如国企、央企和外企急需了解外汇创新试点政策，民营小微企业需要常规性外汇政策指导，初设企业更需要基础性外汇业务辅导，加强精细化管理，引导银行有针对性地做好政策宣传和解读。

“下一步，黑龙江省分局将继续深入开展‘我为群众办实事’实践活动，进一步完善工作机制、创新工作方法，根据查找问题，推动整改落实，真正做到为市场主体和群众办实事解难题，切实把党史学习教育成效转化为推动外汇管理工作高质量发展的精神动力和思路举措。”该负责人说。

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