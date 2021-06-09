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太平人寿开通消费者维权直达专线

2021年06月09日08:47 | 来源：人民网
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近日，太平人寿消费者维权直达专线“021-601-12315”正式开通，旨在打造让消费者满意的“三心”服务。

“随心”指直达专线提供7×24小时在线服务，随时受理消费者在保单销售、保险服务等方面的投诉和建议。消费者拨打专线后，无需转接即可直通客服坐席，一键获得更好的服务体验，渠道畅通、响应快速、沟通无碍，做到“省心”。而“安心”来自于专家级别的服务保障——由经验丰富、技能出色的专业人员组建服务团队，实施精细化管理，高效、尽责地去了解和满足客户需求。

相关负责人介绍，太平人寿高度重视消费者权益保护工作，通过构建制度体系、完善工作机制、提升服务能力等务实举措，着力解决关系消费者切身利益的突出问题。太平人寿在深挖服务潜能、提升服务品质的同时，不断适应新形势、探索新路子，持续开展消费者教育宣传工作，帮助消费者培养科学理性的保险理念和维权意识。今年“3·15”教育宣传周期间，太平人寿紧扣活动主题，创新宣传形式，聚焦“一老一少”两个消费群体开展线上、线下的教育宣传活动，取得较好效果。

该名负责人表示，在监管部门、行业协会的指导下，太平人寿将坚持从提升消费者服务体验出发，强化服务理念，优化服务流程，提高服务质效，以常态化之举，扎实有序推进消费者权益保护工作。

(责编：李源、董童)

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