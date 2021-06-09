全国乡村振兴（扶贫）系统先进集体、先进个人表彰大会。人民网记者 李楠桦摄

人民网北京6月8日电 （记者李楠桦）据国家乡村振兴局消息，全国乡村振兴（扶贫）系统先进集体、先进个人表彰大会8日上午在京举行。会议回顾总结脱贫攻坚奋斗历程，深刻分析全面推进乡村振兴面临的艰巨任务，大力弘扬脱贫攻坚精神，动员激励全系统干部职工不忘初心、接续奋斗，奋力开创全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新局面。

会议指出，党的十八大以来，我国组织开展了声势浩大的脱贫攻坚人民战争，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了彪炳史册的人间奇迹。在这场波澜壮阔的攻坚战中，全国乡村振兴（扶贫）系统自觉把使命扛在肩上，尽主责、当主力、打主攻，始终保持勠力攻坚的昂扬斗志；围绕消灭绝对贫困共同目标，广泛发动、主动协调、全面动员，共同画出了脱贫攻坚的最大同心圆；贯彻精准方略下足绣花功夫，真扶贫、扶真贫、脱真贫，让脱贫成效得到群众认可、经得起各方检验；较真碰硬严格考核督导，传导压力、增添动力、保持定力，推动脱贫攻坚各项任务落地见效；舍小家为大家无私奉献，与贫困群众想在一起、干在一起、奋斗在一起，用心血和汗水换来脱贫群众的幸福生活。

会议强调，打赢脱贫攻坚战后，三农工作重心历史性转向全面推进乡村振兴。全面推进乡村振兴，面临的任务更加艰巨，必须永不懈怠、再接再厉，以奋发有为的精神状态勇挑重担；面临的形势更趋复杂，必须以精准务实、扎实有效的工作举措扎实推进；面临的矛盾更为集中，必须建立健全协同推进、有力有效的工作机制。

会议指出，希望各级乡村振兴部门从党的百年奋斗史中汲取前行力量，努力谱写全面推进乡村振兴的时代新篇。

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